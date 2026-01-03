A toda velocidad, una Ford Ranger chocó en La Plata y escapó: buscan al conductor

Habló Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición ordenada, estamos preparados para un segundo ataque"
Un grave incidente vial se registró durante la mañana del miércoles 1° de enero en la ciudad de La Plata, cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger blanca impactó de lleno contra una panadería de barrio y se dio a la fuga, dejando importantes daños materiales y una situación de alto riesgo para vecinos y transeúntes.
El hecho ocurrió alrededor de las 7.40 en la intersección de las calles 19 y 523, y quedó registrado por cámaras de vigilancia de la zona. En las imágenes se observa cómo la pickup pierde el control, choca violentamente contra el frente del comercio y, segundos después, el conductor acelera y escapa del lugar sin brindar asistencia ni dar aviso a las autoridades.
Como consecuencia del impacto, el acceso al local resultó seriamente dañado y un poste del alumbrado público quedó inclinado, con peligro de caída. La situación generó preocupación entre los frentistas, que advirtieron sobre el riesgo de un posible derrumbe y nuevos accidentes.
Vecinos y comerciantes del sector reclamaron una rápida intervención del Municipio para asegurar la zona y realizar las reparaciones necesarias, al tiempo que exigieron que se avance con la identificación del responsable del siniestro.
En tanto, personal municipal y fuerzas de seguridad analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el conductor prófugo, en el marco de una investigación que busca determinar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.
