El Mundo

Tras la operación de EE.UU. en Venezuela, Nicolás Maduro llegó a Nueva York donde será juzgado

3 de Enero de 2026 | 19:37

El expresidente venezolano Nicolás Maduro llegó esta tarde a Nueva York, luego de haber sido capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos, donde será juzgado por narcoterrorismo.

El avión arribó cerca de las 17.30 hora local (18.30 de la Argentina) al aeropuerto Stewart de Nueva York , aunque Maduro bajó de la aeronave una hora después, junto a su esposa Cilia Flores, ambos custodiados por personal del FBI.

Asimismo, y según se supo, el próximo lunes Maduro deberá presentarse ante la justicia estadounidense.

EN DESARROLLO

