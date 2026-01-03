Sigue el éxodo hacia la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2

Fiscal de Nueva York aseguró que Maduro será procesado por narcoterrorismo y posesión de armas destructivas
Fiscal de Nueva York aseguró que Maduro será procesado por narcoterrorismo y posesión de armas destructivas
Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela tras una noche de bombardeos en Caracas
Voces venezolanas desde La Plata: el impacto humanitario y las teorías de la conspiración
Venezolanos en alerta y a la expectativa en La Plata: “El llamado es a la calma y la organización”
Venezuela, energía e inflación: por qué un cambio político puede impactar en La Plata
La Plata lideró los casos de hantavirus en la provincia durante 2025
Sigue el éxodo a la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2
El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Fin de semana con mañanas frescas: cómo sigue el tiempo este primer sábado del 2026 en La Plata
VIDEO. No hay agua a la vista... crece la problemática en la Ciudad
Entre los muñecos ganadores, destacan al grupo de la polémica
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy sábado con el diario EL DIA
Historia de violencia y robos: así cayeron los “Berracos” en La Plata
Leonardo García Alarcón: “Dirigir en la Catedral sería un sueño”
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar
Kicillof retoma su agenda tras el receso y hará recorridas por la Costa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las rutas hacia la costa bonaerense se encontraban este sábado con tránsito recargado con motivo del éxodo turístico por el comienzo de la temporada de vacaciones de verano.
Según informó la empresa AUBASA, a cargo de la gestión del corredor atlántico, en la Autovía 2 circulaban esta mañana alrededor de 2290 vehículos por hora. Este dato correspondía con los registros obtenidos a la altura de la vecina localidad de Samborombón.
En tanto, a la altura de Maipú circulaban cerca de 403 rodados por hora.
Asimismo, en la ruta 11, en el tramo conocido como La Huella, transitaban unos 980 coches por hora.
De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, tanto la ruta 2 como en la ruta 36 se encontraban con tránsito intenso en sentido a los destintos turísticos de la Provincia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí