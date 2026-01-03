Sigue el éxodo hacia la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2

Las rutas hacia la costa bonaerense se encontraban este sábado con tránsito recargado con motivo del éxodo turístico por el comienzo de la temporada de vacaciones de verano.

Según informó la empresa AUBASA, a cargo de la gestión del corredor atlántico, en la Autovía 2 circulaban esta mañana alrededor de 2290 vehículos por hora. Este dato correspondía con los registros obtenidos a la altura de la vecina localidad de Samborombón.

En tanto, a la altura de Maipú circulaban cerca de 403 rodados por hora.

Asimismo, en la ruta 11, en el tramo conocido como La Huella, transitaban unos 980 coches por hora.

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, tanto la ruta 2 como en la ruta 36 se encontraban con tránsito intenso en sentido a los destintos turísticos de la Provincia.