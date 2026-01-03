Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Sigue el éxodo hacia la Costa con más de 2290 autos por hora en la ruta 2

3 de Enero de 2026 | 10:59

Las rutas hacia la costa bonaerense se encontraban este sábado con tránsito recargado con motivo del éxodo turístico por el comienzo de la temporada de vacaciones de verano.

Según informó la empresa AUBASA, a cargo de la gestión del corredor atlántico, en la Autovía 2 circulaban esta mañana alrededor de 2290 vehículos por hora. Este dato correspondía con los registros obtenidos a la altura de la vecina localidad de Samborombón.

En tanto, a la altura de Maipú circulaban cerca de 403 rodados por hora.

Asimismo, en la ruta 11, en el tramo conocido como La Huella, transitaban unos 980 coches por hora.

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, tanto la ruta 2 como en la ruta 36 se encontraban con tránsito intenso en sentido a los destintos turísticos de la Provincia.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

