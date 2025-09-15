Entraron a una casa de comida y arrasaron

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Sequías y calor, una vez más, están poniendo en riesgo a los bosques del Sur
Necesitan US$ 6.500 millones para evitar cortes de luz en el verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La bronca y la desazón invadían ayer a un joven comerciante gastronómico de 29 años luego de vivir en carne propia un doloroso hecho de inseguridad. Según pudo saber este diario, tras cerrar su local ubicado en 135 y 485 a las 23:00 horas del viernes, dejando dinero en efectivo y mercadería en la cocina, regresó al día siguiente cerca de las 11:00 horas y constató que intrusos habían ingresado al lugar.
Un inventario rápido arrojó un faltante de 148.000 pesos, un kilo de queso, dos paquetes de panes de hamburguesa y una gaseosa. Según relató, la persiana eléctrica del comercio y una ventana cercana podrían haber sido el punto de ingreso.
A esta decepción se suma otro golpe: en la zona solo hay una cámara pero es muy acotado el plano que ofrece del frente del negocio por lo que la información que podría sacarse de allí se estima que será muy magra. La principal hipótesis apunta a un ingreso no forzado con conocimiento previo de los accesos, mientras el comerciante se enfrenta al desafío de tener que reponerse a esta situación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí