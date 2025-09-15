Entraron a una casa de comida y arrasaron

La bronca y la desazón invadían ayer a un joven comerciante gastronómico de 29 años luego de vivir en carne propia un doloroso hecho de inseguridad. Según pudo saber este diario, tras cerrar su local ubicado en 135 y 485 a las 23:00 horas del viernes, dejando dinero en efectivo y mercadería en la cocina, regresó al día siguiente cerca de las 11:00 horas y constató que intrusos habían ingresado al lugar.

Un inventario rápido arrojó un faltante de 148.000 pesos, un kilo de queso, dos paquetes de panes de hamburguesa y una gaseosa. Según relató, la persiana eléctrica del comercio y una ventana cercana podrían haber sido el punto de ingreso.

A esta decepción se suma otro golpe: en la zona solo hay una cámara pero es muy acotado el plano que ofrece del frente del negocio por lo que la información que podría sacarse de allí se estima que será muy magra. La principal hipótesis apunta a un ingreso no forzado con conocimiento previo de los accesos, mientras el comerciante se enfrenta al desafío de tener que reponerse a esta situación.