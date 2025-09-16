En Gimnasia preocupa la deuda con los empleados: cómo está la situación

Son tiempos difíciles para la tesorería tripera. Una de las banderas de la actual conducción ha sido la previsibilidad económica y no gastar por encima de los ingresos. Sin embargo, en los últimos meses crecieron las dificultades financieras, hubo atrasos y desdoblamientos en el pago de los sueldos de los empleados y también pagos parciales a los futbolistas. Incluso, hubo un inédito atraso en las escuelas del club, rápidamente solucionado.

Este mes la CD albiazul no pudo encausar la situación, por lo que nuevamente hay un atraso en el pago de los sueldos de los empleados, en su mayoría enrolados en el gremio Utedyc. A diferencia del mes anterior, donde hubo un pago inicial de hasta 600 mil pesos a los trabajadores y el resto del sueldo se completó el 25 de agosto, esta vez aún no hubo novedades.

La situación genera una profunda inquietud en los trabajadores de del club, incluso con retención de tareas de algunos empleados de las distintas sedes. El retraso complica la vida diaria de trabajadores que no tienen un resto económico para afrontar los gastos que tiene cualquier persona.

En cuanto al plantel profesional, los contratos más bajos están prácticamente al día pero hay deuda con los jugadores que tienen los contratos más importantes. Para peor, la lesión de Ivo Mammini frustró un ingreso económico importante para la tesorería mens sana que podría paliar la actualidad financiera.

A dos meses de las elecciones, la CD no solamente recibe críticas futbolísticas sino que tiene dificultades en uno de los supuestos puntos fuertes de la gestión, que a mediados de año tuvo la renuncia del tesorero Juan Manuel López, reemplazado por Juan Bova.