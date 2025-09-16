Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Política y Economía

Karina Milei metió marcha atrás con la prohibición de difundir sus audios pero denunció operación en su contra

Karina Milei metió marcha atrás con la prohibición de difundir sus audios pero denunció operación en su contra
16 de Septiembre de 2025 | 13:22

Escuchar esta nota

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la demanda donde pidió la medida cautelar que prohibía la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano, informaron fuentes judiciales. En el escrito presentado ante la Justicia, Milei negó que la medida hubiera buscado "censura previa" o evitar difundir información sensible.

“La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación.

Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, advirtió que "están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”.

“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó. Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad "ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente y prohibió difundir los audios en medios de comunicación.

LE PUEDE INTERESAR

Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei

LE PUEDE INTERESAR

"Ay Milei... ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaale!": Cristina Kirchner, durísima contra el discurso presidencial
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Riesgo Karina: los principales portales del mundo apuntan contra la hermana de Milei
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Brasil, una frontera esquiva para el León

Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Una innovadora terapia para regenerar huesos avanza en el país
Últimas noticias de Política y Economía

Que “tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”, dijo Adorni sobre el Presupuesto 2026

Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei

"Ay Milei... ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaale!": Cristina Kirchner, durísima contra el discurso presidencial

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca
Policiales
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Espectáculos
De qué murió Robert Redford
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
Sorpresivo pico de rating de la cadena nacional de Javier Milei: los números en la pantalla 
Cinco películas de Robert Redford para ver en streaming
Información General
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla