Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 10 millones de pesos: ingresa aquí para saber cómo participar

Espectáculos

La angustia de Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"

La angustia de Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"
16 de Septiembre de 2025 | 15:18

Escuchar esta nota

Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas Laia y Aimé.

"Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas", aseguró la joven. Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: "Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva".

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: "Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'".

"Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle. A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien", expresó Celis.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos

Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

Brasil, una frontera esquiva para el León
Últimas noticias de Espectáculos

“Vivimos una pesadilla, no puedo entrar a ver a mi hermano”: las lágrimas de Camilota por Thiago Medina

“Palabras irremplazables”: Nancy Pazos se defendió por el insulto a Mariana Brey quien la trató de golpista

La insólita reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “No, menos mal”

"Pelotuda" y "golpista": Mariana Brey y Nancy Pazos explotaron al aire y se dijeron de todo
La Ciudad
El Súper Cartonazo, que ahora regala un auto, quedó vacante y suma un pozo de $3.000.000
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Fotos y video.- Miles de estudiantes se movilizan en La Plata por la Noche de los Lápices
“La atajaron los estudiantes”: se cayó una ventana en un colegio de La Plata
Vecinos con discapacidad, presos de una pérdida de agua en Villa Elvira: Absa brilla por su ausencia
Policiales
VIDEO. Ráfaga de tiros en Tolosa: así fue el enfrentamiento con el ladrón de la farmacia
Cayó uno de los sospechosos del golpe comando en La Plata a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Avanza la investigación por el crimen de Mieres: la Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados
VIDEO.- Así fue el asalto armado en una farmacia de La Plata que terminó a los tiros
"Tortazos por doquier" y otro triple choque en una avenida de La Plata: un auto terminó tumbado en una zanja
Información General
Alertan por el recorte de becas a estudiantes: "En plena democracia, estos derechos hoy corren peligro"
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Deportes
Mundial de Vóley: Argentina le ganó a Corea del Sur y quedó muy cerca de la clasificación
Brasil, una frontera esquiva para el León
Gimnasia y la autocrítica: Seoane entiende la bronca de los hinchas
River ultima detalles para recibir a Palmeiras
Palacios, otro que deberá pedir disculpas en Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla