A 70 años del bombardeo, llega a Ensenada la obra “Proyecto Campamento”

“Proyecto Campamento: Relatos de una batalla sin fin”, escrita por Paula Tomassoni y dirigida por Eduardo Spínola, se ofrecerá hoy a las 20 en el Cine Teatro Municipal de Ensenada, en el marco de la conmemoración de los 70 años del bombardeo al barrio Campamento, ocurrido el 16 de septiembre de 1955. Entrada libre y gratuita.

Con las actuaciones de Leandro Piccolo, Estanislao Pedernera, María Laura Albariño, Martha Bugiolachi, Facundo Ordoñez, María Elena Morete y Daniel Gismondi, la obra se desarrolla a lo largo de ese día, y en contexto del golpe contra Perón.