Deportes |Lanzan una campaña

Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo

16 de Septiembre de 2025 | 03:45
Las polémicas y el enojo de algunos hinchas, por la modificación en el escudo de Estudiantes no cesa, y sigue en creciente. En este sentido, las discusiones a través de las redes sociales continúan, donde socios impulsan una junta de firmas para frenar el cambio de identidad visual propuesto por la dirigencia albirroja. Además, exigieron que toda transformación se vote en asamblea.

El rediseño del escudo, banderín y tipografía de la Institución generó un gran rechazo en una parte del pincherío, que bajo el lema: “El escudo y los símbolos de Estudiantes no se tocan”, están en contra de cualquier cambio. A su vez, argumentaron: “El escudo y el banderín de Estudiantes de La Plata no son simples logos: son símbolos que nos representan desde 1905, cargados de historia, identidad y pertenencia”.

De esta forma, una petición circuló ayer temprano pera pedirle a la comisión directiva encabezada por el presidente Juan Sebastián Verón que de marcha atrás en la decisión. El ejecutor de la propuesta fue Lautaro Rosales y este, entre las justificaciones, señaló los artículos 43 inc. g, 91, 103 y 104. Además, remarcó que “el estatuto es claro: sólo la Asamblea de Socios puede decidir estos cambios. Exigimos que se respete la tradición y la voz de los socios”, hecho que generó mucho apoyo dentro de la masa societaria del León.

Siguiendo esta línea, el socio creó una página web para comenzar con la junta de firma, que hasta el cierre de esta edición contaba con más de 1100 usuarios que pusieron certificaron su postura, para que se respete la “tradición”. Por su parte, el sitio para poner el gancho se encuentra como: www.change.com.

Los cambios no siempre gustan, o en su defecto, tardan en ser aceptados, pero en ese sentido, el termómetro pincharrata explotó en contra de lo que desde el Club aseguran que es: “Un motivo para celebrar los 120 años de vida, reafirmando su identidad y proyectando su futuro”.

 

