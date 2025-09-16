Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Karina Milei metió marcha atrás con la prohibición de difundir sus audios pero denunció operación en su contra
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo
En Gimnasia preocupa la deuda con los empleados: cómo está la situación
La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata?
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
A 70 años del bombardeo, llega a Ensenada la obra “Proyecto Campamento”
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"
Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo: pionero de la cocina en la televisión y socio del Gato Dumas, tenía 87 años
Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las polémicas y el enojo de algunos hinchas, por la modificación en el escudo de Estudiantes no cesa, y sigue en creciente. En este sentido, las discusiones a través de las redes sociales continúan, donde socios impulsan una junta de firmas para frenar el cambio de identidad visual propuesto por la dirigencia albirroja. Además, exigieron que toda transformación se vote en asamblea.
El rediseño del escudo, banderín y tipografía de la Institución generó un gran rechazo en una parte del pincherío, que bajo el lema: “El escudo y los símbolos de Estudiantes no se tocan”, están en contra de cualquier cambio. A su vez, argumentaron: “El escudo y el banderín de Estudiantes de La Plata no son simples logos: son símbolos que nos representan desde 1905, cargados de historia, identidad y pertenencia”.
De esta forma, una petición circuló ayer temprano pera pedirle a la comisión directiva encabezada por el presidente Juan Sebastián Verón que de marcha atrás en la decisión. El ejecutor de la propuesta fue Lautaro Rosales y este, entre las justificaciones, señaló los artículos 43 inc. g, 91, 103 y 104. Además, remarcó que “el estatuto es claro: sólo la Asamblea de Socios puede decidir estos cambios. Exigimos que se respete la tradición y la voz de los socios”, hecho que generó mucho apoyo dentro de la masa societaria del León.
Siguiendo esta línea, el socio creó una página web para comenzar con la junta de firma, que hasta el cierre de esta edición contaba con más de 1100 usuarios que pusieron certificaron su postura, para que se respete la “tradición”. Por su parte, el sitio para poner el gancho se encuentra como: www.change.com.
Los cambios no siempre gustan, o en su defecto, tardan en ser aceptados, pero en ese sentido, el termómetro pincharrata explotó en contra de lo que desde el Club aseguran que es: “Un motivo para celebrar los 120 años de vida, reafirmando su identidad y proyectando su futuro”.
LE PUEDE INTERESAR
La Reserva en un partido clave ante Newell’s
LE PUEDE INTERESAR
En Gimnasia preocupa la deuda con los empleados: cómo está la situación
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí