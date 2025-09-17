Simuló estar armado y se llevó la moto de una mujer

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas
Una vecina de Tolosa vivió momentos de extrema tensión cuando fue interceptada por un delincuente que, simulando estar armado, le robó su moto y escapó a toda velocidad. El hecho ocurrió en la zona de 529 entre 117 y 118, cuando la víctima, de 45 años, circulaba a bordo de su Gilera Smash blanca.
La mujer se dirigía a entregar un trabajo en un consultorio odontológico del barrio cuando un joven, a simple vista menor de edad, la sorprendió en plena calle. Según su testimonio, el asaltante la amenazó con tener un arma oculta entre sus prendas y le exigió la entrega del rodado. Ante la situación, la víctima descendió y se apartó hacia un costado, mientras el delincuente se subía a la moto y escapaba en dirección a la avenida 1. Aunque la mujer resultó ilesa, el robo incluyó además pertenencias personales que llevaba en el baúl del vehículo: su billetera con registro de conducir y la cédula verde del rodado. El ataque se produjo en cuestión de segundos, sin que la víctima pudiera observar detalles físicos precisos del agresor. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno.
