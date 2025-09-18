Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Información General

Tras varias horas caída, volvió a funcionar la app del Banco Galicia: qué dijo la empresa

Tras varias horas caída, volvió a funcionar la app del Banco Galicia: qué dijo la empresa
18 de Septiembre de 2025 | 16:28

Escuchar esta nota

La aplicación móvil del Banco Galicia y su plataforma para empresas, Office Banking, sufrieron una caída masiva este jueves, generando una ola de quejas y frustración entre sus clientes. En horas de la tarde, la entidad bancaria anunció a través de las redes el funcionamiento con normalidad.

"Ya está operativa la app del banco y Online Banking web, ya podés utilizarla con normalidad", explicó el banco a través de sus redes.

Más temprano, el banco reconoció oficialmente la existencia de un "inconveniente general" y aseguró que su equipo técnico ya está trabajando para resolverlo "lo antes posible". La entidad está respondiendo activamente a los reclamos en la red social X, pidiendo disculpas por las molestias y ofreciendo un método alternativo para poder seguir operando. 

"Estamos detectando un error en la última versión de App Galicia que está generando estos inconvenientes para operar. Ya lo reportamos y estamos trabajando en poder solucionarlo cuanto antes", remarcaron.

Que pasó y qué dijo el banco

La caída generalizada de su aplicación móvil y el Office Banking se extiende por más de 12 horas, generando un caos y una creciente ola de bronca entre los usuarios. Mientras el banco asegura que su "equipo especializado ya está trabajando intensamente para resolverlo lo antes posible", la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio y la imposibilidad de operar crece minuto a minuto.

Cómo operar mientras la app está caída

A pesar de que la aplicación no funciona para realizar transferencias o pagos, el banco informó que la versión web de Online Banking SÍ se encuentra operativa.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 16 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Miles de drones formaron su rostro: el emotivo homenaje al papa Francisco en el Vaticano

Para acceder, los clientes deben ingresar a través de un navegador desde una computadora o desde el celular al sitio galicia.ar.

Para las operaciones que requieren un código de seguridad, el banco explicó que los usuarios deben abrir la aplicación caída únicamente para consultar el número del Token Galicia y luego ingresar ese código en la página web para validar la transacción.

Soluciones parciales recomendadas por la empresa

Ante la imposibilidad de operar a través de sus canales principales, el Banco Galicia ha ofrecido algunas alternativas:

  • Online Banking web: Aunque algunos usuarios reportan problemas también en la web, el banco insiste en que la versión online banking a través de un navegador debería funcionar, utilizando el Token Galicia que se visualiza en la app (si es que se puede acceder a la sección del token).
  • App MODO: El banco sugirió utilizar la aplicación MODO para realizar transferencias.
  • Pago mis Cuentas: Para el pago de servicios, se recomendó usar la web de Pago mis Cuentas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vivió la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas coparon Copacabana

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Últimas noticias de Información General

Un caso conmovedor: el bebé de vientre subrogado abandonado en Argentina podrá ser adoptado

San Nicolás: llega la primera edición del Festival de Jazz con presencia internacional

Los números de la suerte del martes 16 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Miles de drones formaron su rostro: el emotivo homenaje al papa Francisco en el Vaticano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla