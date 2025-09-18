Tras varias horas caída, volvió a funcionar la app del Banco Galicia: qué dijo la empresa

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos
La aplicación móvil del Banco Galicia y su plataforma para empresas, Office Banking, sufrieron una caída masiva este jueves, generando una ola de quejas y frustración entre sus clientes. En horas de la tarde, la entidad bancaria anunció a través de las redes el funcionamiento con normalidad.
"Ya está operativa la app del banco y Online Banking web, ya podés utilizarla con normalidad", explicó el banco a través de sus redes.
Más temprano, el banco reconoció oficialmente la existencia de un "inconveniente general" y aseguró que su equipo técnico ya está trabajando para resolverlo "lo antes posible". La entidad está respondiendo activamente a los reclamos en la red social X, pidiendo disculpas por las molestias y ofreciendo un método alternativo para poder seguir operando.
"Estamos detectando un error en la última versión de App Galicia que está generando estos inconvenientes para operar. Ya lo reportamos y estamos trabajando en poder solucionarlo cuanto antes", remarcaron.
La caída generalizada de su aplicación móvil y el Office Banking se extiende por más de 12 horas, generando un caos y una creciente ola de bronca entre los usuarios. Mientras el banco asegura que su "equipo especializado ya está trabajando intensamente para resolverlo lo antes posible", la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio y la imposibilidad de operar crece minuto a minuto.
A pesar de que la aplicación no funciona para realizar transferencias o pagos, el banco informó que la versión web de Online Banking SÍ se encuentra operativa.
Para acceder, los clientes deben ingresar a través de un navegador desde una computadora o desde el celular al sitio galicia.ar.
Para las operaciones que requieren un código de seguridad, el banco explicó que los usuarios deben abrir la aplicación caída únicamente para consultar el número del Token Galicia y luego ingresar ese código en la página web para validar la transacción.
Ante la imposibilidad de operar a través de sus canales principales, el Banco Galicia ha ofrecido algunas alternativas:
