Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay

El empresario Javier Faroni, cuyo domicilio en Nordelta fue allanado esta mañana, intentó abandonar ayer el país con destino a Uruguay pero se vio frustrado por la intervención de personal de Migraciones que le notificó de una restricción para abandonar la Argentina impartida por el juez Luis Armella.

Faroni, con vínculos estrechos con el titular de la AFA, Claudio Tapia, es uno de los involucrados en la investigación que lleva adelante la Justicia, por presuntas maniobras de lavado de activos por cifras millonarias en la entidad rectora del fútbol argentino.

Sin embargo, Faroni fue impedido de abordar un vuelo anoche por personal de la Dirección de Migraciones, pero no quedó detenido por no haber hasta el momento una orden en ese sentido por parte de la Justicia.

El empresario teatral y ex diputado bonaerense tenía en su poder los pasaportes de sus familiares más cercanos, y una cámara de seguridad lo habría registrado descartando su teléfono celular tras ser notificado de la restricción en su contra.

El juez Armella emitió órdenes de allanamiento sobre el domicilio de Faroni, en el barrio “El Yacht” de Nordelta, y sobre las sedes que la AFA posee en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

La decisión del magistrado se produjo en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.