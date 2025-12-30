Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Policiales

Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay

Fue previo al allanamiento que la Justicia ordenó hoy en su vivienda

30 de Diciembre de 2025 | 12:02
30 de Diciembre de 2025 | 12:02

Escuchar esta nota

El empresario Javier Faroni, cuyo domicilio en Nordelta fue allanado esta mañana, intentó abandonar ayer el país con destino a Uruguay pero se vio frustrado por la intervención de personal de Migraciones que le notificó de una restricción para abandonar la Argentina impartida por el juez Luis Armella.

Faroni, con vínculos estrechos con el titular de la AFA, Claudio Tapia, es uno de los involucrados en la investigación que lleva adelante la Justicia, por presuntas maniobras de lavado de activos por cifras millonarias en la entidad rectora del fútbol argentino.

Sin embargo, Faroni fue impedido de abordar un vuelo anoche por personal de la Dirección de Migraciones, pero no quedó detenido por no haber hasta el momento una orden en ese sentido por parte de la Justicia.

El empresario teatral y ex diputado bonaerense tenía en su poder los pasaportes de sus familiares más cercanos, y una cámara de seguridad lo habría registrado descartando su teléfono celular tras ser notificado de la restricción en su contra.

El juez Armella emitió órdenes de allanamiento sobre el domicilio de Faroni, en el barrio “El Yacht” de Nordelta, y sobre las sedes que la AFA posee en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

La decisión del magistrado se produjo en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui" Tapia

VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata "les colgó" el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui" Tapia
