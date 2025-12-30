Gran cantidad de consultas se reciben en el diario EL DIA en las últimas horas referidas a qué pasará laboralmente el próximo viernes 2 de enero de 2026. "¿Es feriado, hay asueto o se trabaja?", es la pregunta del millón que se hacen los empleados estatales bonaerenses y los municipales platenses.

Lo cierto es que la confusión aparece luego de que el pasado viernes 26 se dio el asueto administrativo, por lo que la gran mayoría no trabajó desde el miércoles 24 de diciembre hasta ayer, lunes 29. Es por eso que genera incertidumbre sobre si se debe ir a trabajar el próximo viernes o no, ya que se trata de una situación similar.

Viernes 2 de enero: ¿laborable o asueto?

Cabe recordar que la semana pasada el Gobierno bonaerense decidió efectivamente "declarar asueto administrativo, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025". Según la norma, quedan exceptuados del asueto administrativo el "personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad, al personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense".

Esta decisión no alcanzó a los bancos ni entidades financieras, al tiempo que invitó "al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los Municipios a adoptar idéntica medida". Justamente la comuna platense se sumó a la decisión de la Provincia.

De esta manera, el 24, 26 y 31 de diciembre son considerados como "asueto administrativo", mientras que el 25 de diciembre y el 1º de enero son feriados, ya estipulados por calendario nacional. Es por eso que el decreto no menciona al viernes de 2 de enero de 2026, por lo que será un día laborable como cualquier otro, pese a la confusión generada.

Es así que la administración pública bonaerense y municipal tendrá mañana asueto y feriado el jueves, pero deberá presentarse el viernes.