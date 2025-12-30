El Tren Universitario de La Plata no funcionará durante enero: los motivos

Trenes Argentinos informó este martes que el Tren Universitario de La Plata estará interrumpido desde el 1ro de enero hasta el 1ro de febrero inclusive. ¿El motivo? Según se comunicó, el parate se debe a que se realizarán "tareas de acondicionamiento integral del material rodante para mantener los óptimos estándares de seguridad operacional de las formaciones".

Se explicó que "los trabajos se efectuarán sobre los cuatro bogies que conforman el sistema de rodamientos de estos trenes, e incluirán una revisión integral de cabezales, resortes y otros componentes claves". Además, se repararán fisuras registradas en el material, producto del alto nivel de exigencia que soportan los trenes durante el traslado de una gran cantidad de pasajeros, especialmente en el periodo del ciclo lectivo universitario.

En paralelo a la reparación integral del sistema de rodamiento, "se llevará a cabo una verificación completa del motor para chequear su estado general. Además, se realizarán trabajos de adecuación y puesta en valor del interior de la formación", precisaron.

La fecha de la intervención fue escogida dada la baja demanda que se produce en este servicio por el receso estival de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

"La iniciativa forma parte del plan de actualización de la infraestructura que lleva adelante la Secretaría de Transporte en el marco de la Emergencia Ferroviaria y permitirá fortalecer la seguridad operacional", indicaron desde Trenes Argentinos en un comunicado.

Cabe resaltar que el tren universitario de nuestra ciudad funciona de lunes a sábados entre las estaciones La Plata y Hospital San Juan de Dios, con paradas en diferentes facultades de la UNLP, y cuenta con 9 servicios diarios en cada sentido de circulación.