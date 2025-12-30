Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Deportes

Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lantieri y Tomás Etcheverry

30 de Diciembre de 2025

Dos generaciones olímpicas, dos disciplinas distintas y un mismo espíritu deportivo se encontraron en La Plata. Alberto “Fideo” Lanteri (87), ex esgrimista olímpico en Tokio 1964 y Ciudad de México 1968, compartió un emotivo encuentro con el tenista Tomás Etcheverry (26), representante argentino en París 2024.

La reunión se dio en las canchas de tenis del La Plata Rugby Club, ya que allí Jerónimo Lanteri es profesor, entrenador, fundador y director de la actividad de tenis en el club Canario.

El encuentro tuvo un valor simbólico especial para Fideo Lanteri, quien recibió hace pocas semanas el reconocimiento OLY, distinción internacional que identifica a quienes representaron a sus países en Juegos Olímpicos.

Su historia, además, está profundamente ligada al olimpismo: su abuelo, Carmelo Merlo Ramírez, también fue esgrimista olímpico y participó en París 1924, Los Ángeles 1932 y Berlín 1936, además de desempeñarse como árbitro.

Frente a él estuvo Etcheverry, uno de los máximos exponentes actuales del tenis argentino, que viene de competir en los Juegos de París y continúa consolidando su carrera en el circuito profesional.

La ciudad de La Plata cuenta con una rica tradición olímpica. Además de Lanteri y Etcheverry, otros deportistas platenses que participaron en Juegos Olímpicos son Justo y Matías Albarracín, Patricia Tarabini, Victoria Travascio, Abigail Magistrati, Lucio Cinti, Ignacio Mendy, y las hermanas -platenses por adopción- Vicky y Majo GranattoLaura Maiztegui, entre otros.

