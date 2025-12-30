Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lantieri y Tomás Etcheverry

El Tren Universitario de La Plata no funcionará durante enero: los motivos
Dos generaciones olímpicas, dos disciplinas distintas y un mismo espíritu deportivo se encontraron en La Plata. Alberto “Fideo” Lanteri (87), ex esgrimista olímpico en Tokio 1964 y Ciudad de México 1968, compartió un emotivo encuentro con el tenista Tomás Etcheverry (26), representante argentino en París 2024.
La reunión se dio en las canchas de tenis del La Plata Rugby Club, ya que allí Jerónimo Lanteri es profesor, entrenador, fundador y director de la actividad de tenis en el club Canario.
El encuentro tuvo un valor simbólico especial para Fideo Lanteri, quien recibió hace pocas semanas el reconocimiento OLY, distinción internacional que identifica a quienes representaron a sus países en Juegos Olímpicos.
Su historia, además, está profundamente ligada al olimpismo: su abuelo, Carmelo Merlo Ramírez, también fue esgrimista olímpico y participó en París 1924, Los Ángeles 1932 y Berlín 1936, además de desempeñarse como árbitro.
Frente a él estuvo Etcheverry, uno de los máximos exponentes actuales del tenis argentino, que viene de competir en los Juegos de París y continúa consolidando su carrera en el circuito profesional.
La ciudad de La Plata cuenta con una rica tradición olímpica. Además de Lanteri y Etcheverry, otros deportistas platenses que participaron en Juegos Olímpicos son Justo y Matías Albarracín, Patricia Tarabini, Victoria Travascio, Abigail Magistrati, Lucio Cinti, Ignacio Mendy, y las hermanas -platenses por adopción- Vicky y Majo Granatto, Laura Maiztegui, entre otros.
