Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

La Ciudad

Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio

Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio
30 de Diciembre de 2025 | 12:15

Escuchar esta nota

La comunidad educativa del tradicional Colegio Universitas de La Plata se desayunó hoy con la grave noticia de que las autoridades institucionales ordenaron el cierre definitivo del nivel primario. Debido a esta decisión, los alumnos de ese universo escolar —que abarca de 1.º a 6.º año— se estarían quedando fuera del ciclo lectivo 2026. Además, trascendió que unos 17 docentes habrían sido despedidos.

Según los padres, ni bien tomaron conocimiento de la drástica determinación, los grupos de WhatsApp se revolucionaron en medio de un clima de incertidumbre. Enseguida organizaron para la mañana de este martes una convocatoria con el fin de solicitar explicaciones a las autoridades.

A raíz de esta situación, hoy temprano se congregaron en buen número en la puerta del colegio en 59 entre 6 y 7. Mientras exigían los motivos de la medida ante el temor de que sus hijos resulten perjudicados en su escolarización, afirmaron que se llevó a cabo una reunión entre el representante legal de la institución e inspectores del sistema de educación privada.

Una madre que dialogó con EL DÍA desde la puerta del establecimiento, aseguró: "Nos enteramos de que cerraron la escuela por una publicación de Facebook, pero a nosotros la institución no nos comunicó nada". Por esa razón, calificó el proceder institucional como "una locura y una irresponsabilidad".

"Cuando vimos la publicación, enviamos un mensaje de WhatsApp al colegio, pero nadie dio una respuesta", recordó la mujer. Y agregó: "Hoy vinimos muchos padres. A los que fueron recibidos se les comunicó que vayan buscando escuela para sus hijos, con lo cual la versión es cierta. Todavía no informaron nada oficialmente; es de no creer que suceda esto".

Según los testimonios, los directivos argumentaron que la decisión es irreversible por motivos financieros. "Les comentaron que la decisión ya está tomada porque es una cuestión económica. En concreto, dijeron que el colegio está en quiebra", aseguró la madre.

Tras el "baldazo de agua fría" que implicó la noticia, la mujer reclamó: "Que nos digan cómo podemos hacer para anotar a nuestros hijos en otra escuela. A esta altura del año está en peligro la escolaridad de nuestros chicos. ¿Dónde los podemos anotar? Tal vez necesitemos que promuevan una inscripción excepcional en otros colegios".

Finalmente, en medio de la indignación, subrayó: "En mi caso, no hace mucho pagué la matrícula completa. Por lo menos hubiesen tenido el decoro de comunicar la quiebra o el cierre unos meses antes, para poder salir a buscar colegio para nuestros hijos con tiempo".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario

El Lobo se aseguró a una promesa de la Reserva

¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Últimas noticias de La Ciudad

La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?

Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata

VIDEO.- Una "horda" de motoqueros descontrolados por calle 7, de madrugada y a puro "corte"

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
Policiales
Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Información General
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Espectáculos
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Deportes
Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lantieri y Tomás Etcheverry
¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla