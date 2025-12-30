Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio

Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
La comunidad educativa del tradicional Colegio Universitas de La Plata se desayunó hoy con la grave noticia de que las autoridades institucionales ordenaron el cierre definitivo del nivel primario. Debido a esta decisión, los alumnos de ese universo escolar —que abarca de 1.º a 6.º año— se estarían quedando fuera del ciclo lectivo 2026. Además, trascendió que unos 17 docentes habrían sido despedidos.
Según los padres, ni bien tomaron conocimiento de la drástica determinación, los grupos de WhatsApp se revolucionaron en medio de un clima de incertidumbre. Enseguida organizaron para la mañana de este martes una convocatoria con el fin de solicitar explicaciones a las autoridades.
A raíz de esta situación, hoy temprano se congregaron en buen número en la puerta del colegio en 59 entre 6 y 7. Mientras exigían los motivos de la medida ante el temor de que sus hijos resulten perjudicados en su escolarización, afirmaron que se llevó a cabo una reunión entre el representante legal de la institución e inspectores del sistema de educación privada.
Una madre que dialogó con EL DÍA desde la puerta del establecimiento, aseguró: "Nos enteramos de que cerraron la escuela por una publicación de Facebook, pero a nosotros la institución no nos comunicó nada". Por esa razón, calificó el proceder institucional como "una locura y una irresponsabilidad".
"Cuando vimos la publicación, enviamos un mensaje de WhatsApp al colegio, pero nadie dio una respuesta", recordó la mujer. Y agregó: "Hoy vinimos muchos padres. A los que fueron recibidos se les comunicó que vayan buscando escuela para sus hijos, con lo cual la versión es cierta. Todavía no informaron nada oficialmente; es de no creer que suceda esto".
Según los testimonios, los directivos argumentaron que la decisión es irreversible por motivos financieros. "Les comentaron que la decisión ya está tomada porque es una cuestión económica. En concreto, dijeron que el colegio está en quiebra", aseguró la madre.
Tras el "baldazo de agua fría" que implicó la noticia, la mujer reclamó: "Que nos digan cómo podemos hacer para anotar a nuestros hijos en otra escuela. A esta altura del año está en peligro la escolaridad de nuestros chicos. ¿Dónde los podemos anotar? Tal vez necesitemos que promuevan una inscripción excepcional en otros colegios".
Finalmente, en medio de la indignación, subrayó: "En mi caso, no hace mucho pagué la matrícula completa. Por lo menos hubiesen tenido el decoro de comunicar la quiebra o el cierre unos meses antes, para poder salir a buscar colegio para nuestros hijos con tiempo".
