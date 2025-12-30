"Diablo de Polvo" en Florencio Varela: qué es este fenómeno meteorológico propio de altas temperaturas

Vecinos de Florencio Varela fueron testigos este lunes de un fenómeno meteorológico poco común en zonas urbanas: un remolino de polvo conocido como dust devil (o “diablo de polvo”), que se formó en plena calle y fue grabado en video por quienes transitaban por la zona.

El fenómeno, que rápidamente se viralizó en redes sociales, no causó daños físicos ni materiales, pero llamó la atención por su aspecto similar al de un mini tornado. A diferencia de los tornados tradicionales, los dust devils no se originan a partir de tormentas ni nubes, sino a nivel del suelo, bajo cielos despejados y temperaturas muy altas, como las que se registran en la región en medio de la actual ola de calor.

Un dust devil es un torbellino de aire caliente que se eleva rápidamente desde el suelo, generando una columna de aire en rotación que puede levantar polvo, tierra y objetos livianos a su paso. Estos remolinos se hacen visibles cuando succionan partículas de polvo y arena del suelo, formando una columna giratoria de tierra y aire.

Meteorológicamente, este tipo de remolino se forma bajo condiciones de calor intenso, baja humedad y terreno seco, que permiten que el aire caliente cercano al suelo suba rápidamente al encontrarse con aire más frío en altura. Si existe una ligera variación en la dirección o velocidad del viento, ese aire ascendente puede comenzar a girar, dando lugar al dust devil.

Suelen ser relativamente pequeños (a menudo menos de un metro de ancho), aunque en casos excepcionales pueden alcanzar hasta 10 metros de diámetro y más de 1.000 metros de altura.

La mayoría son inofensivos y duran apenas unos minutos, pero los más grandes pueden generar vientos de hasta 100 km/h, capaces de levantar objetos livianos o provocar daños menores. Se forman con cielos despejados, alta radiación solar y suelos muy calientes y secos .

Aunque son fenómenos poco frecuentes en áreas urbanas del Conurbano bonaerense, los dust devils son comunes en ambientes áridos y calurosos en todo el mundo, y pueden llegar a formarse incluso en otros planetas como Marte, donde las condiciones de suelo seco y temperaturas extremas suelen favorecer su aparición.