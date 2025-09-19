Jugadores de Flamengo acusaron al cuarto árbitro de "ayudar" a Estudiantes: "Todos lo escucharon"

El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500
El duelo de ida entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores no solo dejó tela para cortar por lo futbolístico, sino también una fuerte polémica arbitral. Jugadores del Mengão acusaron al cuarto árbitro, Jhon Ospina, de advertir al entrenador Eduardo Domínguez sobre la situación disciplinaria de Román Gómez, el lateral derecho del Pincha, que estaba amonestado.
Matías Viña fue uno de los primeros en denunciarlo públicamente: “Todos lo escucharon. Hablo español. El cuarto árbitro le dijo al DT de Estudiantes que su jugador ya tenía tarjeta amarilla. Luego, en el segundo tiempo pasó lo mismo”, aseguró el uruguayo.
🚨 | “Todo mundo escutou. Eu falo espanhol. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador deles (Estudiantes) já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa”.— Leo José (@LeoJoseReporter) September 19, 2025
— Viña, sobre a arbitragem. @colunadofla pic.twitter.com/Ah5dzUpTkN
La versión fue respaldada por Bruno Henrique, quien se mostró indignado por lo ocurrido: “Su lateral derecho ya tenía una tarjeta amarilla, Arrascaeta fue derribado por él y el cuarto árbitro fue a informar al banquillo de Estudiantes. Dijo que el jugador ya tenía una tarjeta amarilla y que el árbitro mostraría otra en la siguiente jugada. Hubo otras jugadas de este lateral, y el árbitro no mostró otra tarjeta. Los criterios para los equipos fueron diferentes”.
🚨Galera, prestem atenção nisso aqui,— Futebol no Rio (@Futebolnorio) September 19, 2025
Isso é muito grave. Seria uma manipulação de resultado na forma mais cristalina
⚠️Segundo os jogadores do Flamengo, o árbitro pediu para o 4º árbitro avisar ao técnico do Estudiantes, que na próxima falta de Roman Gomez, ele teria que… https://t.co/3mONRtWR7F pic.twitter.com/SZrVAzKfQP
Según la queja de los futbolistas brasileños, la advertencia del cuarto árbitro habría condicionado el criterio disciplinario del juez principal, quien evitó la expulsión de Gómez pese a faltas posteriores.
El episodio encendió el malestar en Flamengo, que considera que el trato arbitral fue desigual y perjudicial para sus aspiraciones en la serie. Mientras tanto, desde Estudiantes no hubo declaraciones oficiales al respecto, aunque en La Plata valoran la actuación sólida del equipo que logró resistir ante uno de los gigantes del continente.
