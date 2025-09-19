Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: el domingo recortá el cupón para duplicar el premio y ganar hasta 20 millones o un Renault Kwid

Deportes |Por las faltas de Román Gómez

Jugadores de Flamengo acusaron al cuarto árbitro de "ayudar" a Estudiantes: "Todos lo escucharon"

Jugadores de Flamengo acusaron al cuarto árbitro de "ayudar" a Estudiantes: "Todos lo escucharon"
19 de Septiembre de 2025 | 10:23

Escuchar esta nota

El duelo de ida entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores no solo dejó tela para cortar por lo futbolístico, sino también una fuerte polémica arbitral. Jugadores del Mengão acusaron al cuarto árbitro, Jhon Ospina, de advertir al entrenador Eduardo Domínguez sobre la situación disciplinaria de Román Gómez, el lateral derecho del Pincha, que estaba amonestado.

Matías Viña fue uno de los primeros en denunciarlo públicamente: “Todos lo escucharon. Hablo español. El cuarto árbitro le dijo al DT de Estudiantes que su jugador ya tenía tarjeta amarilla. Luego, en el segundo tiempo pasó lo mismo”, aseguró el uruguayo.

La versión fue respaldada por Bruno Henrique, quien se mostró indignado por lo ocurrido: “Su lateral derecho ya tenía una tarjeta amarilla, Arrascaeta fue derribado por él y el cuarto árbitro fue a informar al banquillo de Estudiantes. Dijo que el jugador ya tenía una tarjeta amarilla y que el árbitro mostraría otra en la siguiente jugada. Hubo otras jugadas de este lateral, y el árbitro no mostró otra tarjeta. Los criterios para los equipos fueron diferentes”.

Según la queja de los futbolistas brasileños, la advertencia del cuarto árbitro habría condicionado el criterio disciplinario del juez principal, quien evitó la expulsión de Gómez pese a faltas posteriores.

El episodio encendió el malestar en Flamengo, que considera que el trato arbitral fue desigual y perjudicial para sus aspiraciones en la serie. Mientras tanto, desde Estudiantes no hubo declaraciones oficiales al respecto, aunque en La Plata valoran la actuación sólida del equipo que logró resistir ante uno de los gigantes del continente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Detectaron medidores de gas adulterados
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Detectaron medidores de gas adulterados

Dólar caliente: fijan cepo para directivos de bancos y familiares y buscan dólares entre los que trabajan para el exterior

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Últimas noticias de Deportes

Colapinto tocó la pared, perdió ritmo y terminó 20º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Paro de empleados de Gimnasia: retención de tareas ante falta de pago

Lo tentaron a Pedro Troglio pero dijo que no se va de Banfield: "Me parece muy poco ético"

EL DIA en Brasil.- Carrillo, héroe del Maracaná: “Esto es Estudiantes, no tenían que darnos por muerto”
Espectáculos
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágrimas"
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Los detalles de las nuevas pruebas: embargaron y procesaron a Matías Morla y a dos de las hermanas de Maradona
Andrea Rincón recordó su intensa relación con Ale Sergi: "Las personas a veces hacemos las cosas mal"
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno" 
La Ciudad
Cuenta DNI activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
Bomberos de El Peligro piden ayuda para poder cerrar el frente de su cuartel
VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo
La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre
Policiales
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí
Fentanilo contaminado: acusaron a una ingeniera química por detectar un "positivo" y no frenar su salida al mercado
Galpones destruidos y pérdidas totales: así quedó la papelera que se incendió cerca de La Plata
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Política y Economía
El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500
Caputo ratificó el programa, aseguró pago de deudas y que seguirán interviniendo en el mercado cambiario
La REM advierte retroceso de la siembra directa en Argentina por malezas resistentes
Tandil adjudicó obras por $319 millones en la Escuela Primaria Nº 7
Provincia destinó $278 millones en Cañuelas para obras del Club San Martín

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla