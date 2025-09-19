Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico

Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
19 de Septiembre de 2025

Escuchar esta nota

Son horas claves para la salud de Thiago Medina. El ex Gran Hermano entró en quirófano para realizarse una cirugía torácica con el fin de reparar la parrilla costal. El influencer se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. 

Pía Shaw dio detalles de la intervención de Medina en A la Barbarossa: “Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga. Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana, para que estuviera preparado para esta operación”. 

“Ayer le había bajado la fiebre y, después de una junta médica, llegaron a esta operación”, agregó. Según afirmó, el procedimiento es con el fin de “reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota”. “Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”, sumó.

Por otra parte, Ángel de Brito dio a conocer el último parte médico donde cuentan en detalles lo que está sucediendo con el ex Gran Hermano. “El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa”, indica la primera información.

“Equipos de cirugía de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal”, agrega. Y cierra: “El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente”.

