Deportes

Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"

19 de Septiembre de 2025 | 11:16

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que les "está costando mucho en esta pista" tras salir anteúltimo y último en las pruebas libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Luego de otra pobre presentación en el Circuito callejero de la capital azerbaiyana de Bakú, el oriundo de Pilar afirmó que "no hubo muchas mejoras entre la primera y la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance".

"Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana, está siendo un dia dificil. Estamos muy lejos así que a laburar para mañana" agregó.

El piloto argentino finalizó decimonoveno en la primera práctica libre mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó vigésimo, en el último lugar. En la segunda práctica libre, el pilarense salió último y su compañero terminó decimosexto.

La acción en el Gran Premio de Azerbaiyán continuará este sábado con la tercera práctica libre a las 5.30 horas de Argentina mientras que, a las 9, estará la clasificación para la parrilla de salida de la carrera principal del domingo que tendrá lugar a las 8 horas.

