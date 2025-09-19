El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500
El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500
ANTICIPO.- Trepa 20 pesos respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.515 para la venta
El dólar oficial pegó un salto de 20 pesos respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación apenas iniciada la jornada cambiaria, en medio de una semana de mucha turbulencia financiera.
De esta manera, en lo que va de septiembre la divisa estadounidense acumula un incremento de $130, en un mes marcado por el duro traspié electoral que el Gobierno nacional sufrió en las elecciones legislativas bonaerenses, las derrotas en el Congreso con los sucesivos rechazos a los vetos que el presidente Javier Milei había firmado para las distintas leyes que la oposición había logrado sacar pese a la negativa de la Casa Rosada.
Con este incremento, el dólar oficial pasó al blue, que se mantiene en $1.510 para la venta.
Mientras que los dólares financieros se mueven a la baja, con el Contado con Liquidación operando en torno a los $1.557 y el dólar Bolsa o MEP a $1,525.
Nota en desarrollo...
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
