Flamengo, en modo 'Solos contra todos': piden sanción para el árbitro y CONMEBOL ratificó la roja

La victoria 2-1 de Flamengo sobre Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores dejó un clima caliente que trascendió lo futbolístico. En Brasil, la bronca se concentró en el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, señalado por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Mengão como principal responsable de lo que consideran un “escándalo” en el Maracaná.
La primera voz fuerte fue la del capitán Giorgian De Arrascaeta, que en redes sociales dejó un mensaje de lucha y queja: “Faltan 90 minutos y vamos juntos para la segunda batalla. Nosotros, por lo nuestro, contra todos”. A su lado, Gonzalo Plata -expulsado en el complemento- escribió: “Por nosotros, por ustedes”, reflejando la indignación rojinegra.
En conferencia, el entrenador Filipe Luís fue lapidario: “Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y cuando eso sucede, cobra sin concentrarse, sin mirar las jugadas que debería mirar. Estuvo el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y una actitud muy permisiva hacia su equipo”.
El DT fue más allá al cuestionar la roja al ecuatoriano: “Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata. Lo que espero es que este árbitro no vuelva a arbitrar la Libertadores de ahora en adelante. ¿Nuestros partidos? ¡Dios no lo quiera!”.
El director deportivo José Boto sumó otro capítulo de críticas, con un análisis cargado de enojo: “Le pido a la CONMEBOL que analice cuidadosamente lo que sucedió allí. Un penal a nuestro favor se convirtió en la tarjeta roja de Plata, lo que no solo nos perjudicó en este partido, sino que también nos perjudicará en la vuelta. Durante su gol, el balón golpeó el brazo de un jugador de Estudiantes. Esto no puede ser casualidad… Lo que sucedió allí fue un escándalo”.
NO ERA ROJA🟥‼️ Escándalo en la Libertadores🏆 por la expulsión de Gonzalo Plata🇪🇨⚽️😱#Flamengo pic.twitter.com/LJNmLPZeDo— DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) September 19, 2025
La furia del Mengão no quedará en simples declaraciones. Según ESPN Brasil, el club iba a apelar ante la CONMEBOL para intentar revertir la expulsión de Gonzalo Plata, con la expectativa de que pueda estar en la revancha en La Plata. El pedido se defendía en un antecedente de 2018, cuando el ente sudamericano anuló la tarjeta roja del defensor Dedé, de Cruzeiro, en un partido ante Boca Juniors.
Sin embargo, CONMEBOL ya confirmó la sanción: "Según el informe arbitral del partido, el jugador mencionado fue expulsado, de lo cual les informamos. Este jugador queda automáticamente suspendido para su próximo partido, según lo establecido en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL". No podrá jugar y la apelación quedó simplemente en una idea.
