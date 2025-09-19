El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500: afloja el Riesgo País
El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500: afloja el Riesgo País
Caputo ratificó el programa, aseguró pago de deudas y que seguirán interviniendo en el mercado cambiario
LOS AUDIOS DEL VAR.- Explicaron por qué no revisaron la expulsión a Plata en Flamengo - Estudiantes
Cuándo llega lo peor de la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio
El club Gonnet, ante el pedido de desalojo: "Todo el esfuerzo que hicimos por los chicos se nos va por la borda"
Thiago Medina entró en quirófano: qué dice el nuevo parte médico
VIDEO Y FOTOS.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Así llegó la tormenta a La Plata
El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV
Flamengo, en modo 'Solos contra todos': piden sanción para el árbitro, anular la roja y CONMEBOL tomó decisión
Honestidad brutal de Colapinto tras los ensayos en Azerbaiyán: "Estamos muy muy lejos"
Teatro, música, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo: "Me vinieron las lágrimas"
VIDEO. “Ya está, por favor”: el dramático pedido de una joven de La Plata a un delincuente
Tragedia en la Ruta 11: un muerto y dos heridos en la costa atlántica
Cuenta DNI activa mañana la promo más esperada por los usuarios: rubro, descuento, tope y más
La Junta Electoral bonaerense autorizó abrir 18 urnas de once distritos
Se complicó viajar en el Tren Roca esta mañana por una falla eléctrica
Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar por su obsesión con Martín Redrado y la trató de "Bebé Reno"
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Un custodio de CFK se defendió de un robo y mató a un motochorro en Camino del Buen Ayre
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
Nico Vázquez no disimuló: mandó un "like" a la foto de Brenda Gandini en las Cataratas
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
VIDEO. Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La víctima fue obligada a descender de su rodado y tras forcejear con los agresores, repelió la acción, donde uno de los delincuentes habría resultado herido.
Escuchar esta nota
Un custodio de la expresidenta Cristina Kirchner se defendió a tiros de un robo en Camino del Buen Ayre, altura San Martín, y las autoridades policiales investigan si uno de los delincuentes ingresó muerto al hospital tras recibir un disparo de arma de fuego.
Conforme al parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el intento de robo tuvo lugar en la autopista Camino del Buen Ayre, altura km 2.5, en la localidad de José León Suarez, cuando el Sargento C.A.C. fue abordado por dos motochorros armados.
De acuerdo a la declaración que otorgó, los delincuentes lo obligaron a bajarse del vehículo y fue en ese momento cuando comenzaron a forcejear. En medio de la pelea, el custodio repelió la acción utilizando su arma reglamentaria, produciéndose un enfrentamiento armado.
Como resultado del tiroteo, el efectivo resultó ileso y los delincuentes se dieron a la fuga a pie hacia el penal de San Martín, abandonando la moto en el lugar.
Se constató que uno de los sujetos resultó herido y ahora las autoridades tratan de verificar la identidad de un NN que minutos después del hecho ingresó muerto al Hospital Bocalandro de la Ruta 8, en Tres de Febrero.
En la causa interviene la Fiscalía N°6 del Departamento Judicial de San Martín, que dispuso actuaciones caratuladas como tentativa de robo, abuso de arma y lesiones.
LE PUEDE INTERESAR
Una motociclista chocó y tuvo fractura de clavícula en Arturo Seguí
Asimismo, se solicitó la declaración testimonial del efectivo, y el secuestro del arma reglamentaria para pericias.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí