Un custodio de CFK se defendió de un robo y mató a un motochorro en Camino del Buen Ayre

Un custodio de la expresidenta Cristina Kirchner se defendió a tiros de un robo en Camino del Buen Ayre, altura San Martín, y las autoridades policiales investigan si uno de los delincuentes ingresó muerto al hospital tras recibir un disparo de arma de fuego.

Conforme al parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el intento de robo tuvo lugar en la autopista Camino del Buen Ayre, altura km 2.5, en la localidad de José León Suarez, cuando el Sargento C.A.C. fue abordado por dos motochorros armados.

De acuerdo a la declaración que otorgó, los delincuentes lo obligaron a bajarse del vehículo y fue en ese momento cuando comenzaron a forcejear. En medio de la pelea, el custodio repelió la acción utilizando su arma reglamentaria, produciéndose un enfrentamiento armado.

Como resultado del tiroteo, el efectivo resultó ileso y los delincuentes se dieron a la fuga a pie hacia el penal de San Martín, abandonando la moto en el lugar.

Se constató que uno de los sujetos resultó herido y ahora las autoridades tratan de verificar la identidad de un NN que minutos después del hecho ingresó muerto al Hospital Bocalandro de la Ruta 8, en Tres de Febrero.

En la causa interviene la Fiscalía N°6 del Departamento Judicial de San Martín, que dispuso actuaciones caratuladas como tentativa de robo, abuso de arma y lesiones.

Asimismo, se solicitó la declaración testimonial del efectivo, y el secuestro del arma reglamentaria para pericias.