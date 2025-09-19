Voraz incendio en una cooperativa de Romero

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un incendio de gran magnitud se registró en una cooperativa de Melchor Romero, ubicada en la calle 528 entre 178 y 179, provocando daños totales en un galpón de madera utilizado como cocina. El siniestro, según informaron las autoridades, se habría originado por un desperfecto eléctrico.
El llamado al 911 movilizó rápidamente al personal policial de la Comisaría 14ª, que al llegar al lugar confirmó el incendio y solicitó la intervención de bomberos. El móvil 15.322 se presentó en el lugar y logró sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera al resto de la estructura edilicia de la cooperativa. Afortunadamente, en el momento del siniestro no había moradores en el lugar, por lo que no se registraron heridos.
El dueño de la cooperativa denunció el hecho ante la Justicia y se solicitó la intervención de peritos y del MOPU para determinar con precisión las causas y los daños ocasionados. Intervienen en la causa la UFI N°2, el Juzgado de Garantías N°2 y la UFD N°8.
El mencionado siniestro no fue el único de la jornada en la Región: sobre Ruta 2 y la calle 627, ardió un depósito de papeles. De ese hecho trabajaron dotaciones de Bomberos de Gutiérrez, Varela, Solano, Ensenada, Berisso, Berazategui y El Peligro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí