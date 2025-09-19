Voraz incendio en una cooperativa de Romero

Un incendio de gran magnitud se registró en una cooperativa de Melchor Romero, ubicada en la calle 528 entre 178 y 179, provocando daños totales en un galpón de madera utilizado como cocina. El siniestro, según informaron las autoridades, se habría originado por un desperfecto eléctrico.

El llamado al 911 movilizó rápidamente al personal policial de la Comisaría 14ª, que al llegar al lugar confirmó el incendio y solicitó la intervención de bomberos. El móvil 15.322 se presentó en el lugar y logró sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera al resto de la estructura edilicia de la cooperativa. Afortunadamente, en el momento del siniestro no había moradores en el lugar, por lo que no se registraron heridos.

El dueño de la cooperativa denunció el hecho ante la Justicia y se solicitó la intervención de peritos y del MOPU para determinar con precisión las causas y los daños ocasionados. Intervienen en la causa la UFI N°2, el Juzgado de Garantías N°2 y la UFD N°8.

El mencionado siniestro no fue el único de la jornada en la Región: sobre Ruta 2 y la calle 627, ardió un depósito de papeles. De ese hecho trabajaron dotaciones de Bomberos de Gutiérrez, Varela, Solano, Ensenada, Berisso, Berazategui y El Peligro.