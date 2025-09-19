Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes mientras sigue su apuesta por un cambio de estilo de vida dirigido a combinar la realidad y el espacio virtual, pese a sus esfuerzos que le han generado grandes pérdidas financieras.
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display con pantallas incorporadas y que permiten a los usuarios ver mensajes, fotos y más, como si estuvieran mirando la pantalla de un celular.
Calificadas como las gafas de IA más avanzadas de Meta, vienen con brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. Su precio es de 799 dólares.
“Nuestro objetivo es crear gafas atractivas que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas”, dijo Zuckerberg en la tradicional conferencia anual de desarrolladores de la compañía.
“Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso”, agregó.
Las gafa tienen una autonomía de seis horas de uso mixto y un estuche que añade hasta 30 horas más y se integran con WhatsApp, Messenger e Instagram, al tiempo que permiten capturar fotos y vídeos y hacen posible consultar recetas, datos sobre obras de arte o puntos de interés en tiempo real.
Zuckerberg dijo que las gafas con IA eventualmente reemplazarán a los teléfonos inteligentes.
El gigante tecnológico comenzó a invertir fuertemente en realidad virtual y en el metaverso hace alrededor de cuatro años.
Zuckerberg cambió el nombre de la empresa de Facebook a Meta a finales de 2021 para reflejar el cambio de estrategia.
Pero Reality Labs, la unidad de realidad virtual y aumentada de Meta, perdió 4.500 millones de dólares en el segundo trimestre de este año. Leo Gebbie, analista de CCS Insight, cree que esta es una apuesta de Meta “para liberarse de los teléfonos inteligentes”, donde perdió frente a rivales como Apple y Google.
