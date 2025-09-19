La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ministra albanesa generada por inteligencia artificial, una primicia a nivel mundial, tomó la palabra ayer ante el Parlamento del país balcánico y aseguró que su objetivo no es “remplazar a los humanos, sino ayudarles”.
La nueva ministra, bautizada con el nombre de Diella, fue nombrada la semana pasada por el primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama.
Diella estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén “100 % libres de corrupción” y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean “perfectamente transparentes”, indicó entonces Rama.
La lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea.
El primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica, habitada por 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para el año 2030.
Diella habló por videoconferencia ante los diputados albaneses, reunidos para pronunciarse sobre el programa del gobierno de Rama. No se dieron detalles de cómo fue generado su discurso.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano”, dijo Diella, cuyo nombre en albanés significa sol.
“Permítanme recordarles: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder”, apuntó la flamante ministra albanesa.
La ministra se vio vestida con el traje tradicional albanés.
Su nombramiento ha sido duramente criticado por la oposición.
“El objetivo no es otro que llamar la atención”, criticó ayer el ex primer ministro y líder de la oposición, Sali Berisha.
Berisha está acusado él mismo de corrupción.
“Es imposible frenar la corrupción con Diella”, añadió.
“¿Quién va a controlar a Diella? Diella es inconstitucional”, dijo, añadiendo que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional.
Edi Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, tuvo que interrumpir su discurso varias veces ante los abucheos de la oposición. Sin embargo, su programa de gobierno fue adoptado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí