Información General |Se presentó en Albania

La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos

19 de Septiembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

La ministra albanesa generada por inteligencia artificial, una primicia a nivel mundial, tomó la palabra ayer ante el Parlamento del país balcánico y aseguró que su objetivo no es “remplazar a los humanos, sino ayudarles”.

La nueva ministra, bautizada con el nombre de Diella, fue nombrada la semana pasada por el primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama.

Diella estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén “100 % libres de corrupción” y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean “perfectamente transparentes”, indicó entonces Rama.

La lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea.

El primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica, habitada por 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para el año 2030.

Diella habló por videoconferencia ante los diputados albaneses, reunidos para pronunciarse sobre el programa del gobierno de Rama. No se dieron detalles de cómo fue generado su discurso.

“Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano”, dijo Diella, cuyo nombre en albanés significa sol.

“Permítanme recordarles: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder”, apuntó la flamante ministra albanesa.

La ministra se vio vestida con el traje tradicional albanés.

Críticas

Su nombramiento ha sido duramente criticado por la oposición.

“El objetivo no es otro que llamar la atención”, criticó ayer el ex primer ministro y líder de la oposición, Sali Berisha.

Berisha está acusado él mismo de corrupción.

“Es imposible frenar la corrupción con Diella”, añadió.

“¿Quién va a controlar a Diella? Diella es inconstitucional”, dijo, añadiendo que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional.

Edi Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, tuvo que interrumpir su discurso varias veces ante los abucheos de la oposición. Sin embargo, su programa de gobierno fue adoptado.

 

