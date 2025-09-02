Calentaba agua en un fuentón en Romero y murió electrocutado

Un joven de 17 años recibió un impacto eléctrico en una vivienda de la calle 163 entre 526 y 527, cuando, al parecer, calentaba agua para bañarse en un fuentón con el empleo de una resistencia.

Si bien lo trasladaron de urgencia al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, la descarga que recibió fue fulminante y sin posibilidad alguna de sobrevida. El hecho provocó muestras de profunda consternación y dolor.