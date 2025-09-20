Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Máxima tensión en la city

Rompieron “la pared”: dólar y riesgo país, en las nubes

El billete norteamericano superó los $1.500 y el indicador de riesgo argentino superó los 1.500 puntos. Caídas en bonos y Bolsa, en la semana más difícil para el Gobierno

20 de Septiembre de 2025 | 03:13
En otra jornada marcada por la tensión económica, el dólar oficial se mantuvo arriba de los $1.500 en un rally alcista que empujó a la suba a todas las cotizaciones. Esta semana, el minorista subió 3,41% y casi 10% desde las elecciones bonaerenses que aceleraron la presión sobre el tipo de cambio.

En medio de la tensión, el riesgo país retrocedió 0,14% hasta 1.454 puntos básicos, tras haber superado los 1.500 en la rueda de ayer, según JP Morgan.

El dólar oficial cerró hoy en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre del jueves.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó en $1.523,679 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.525.

El dólar blue cotizó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34%. Así, el paralelo subió por séptima jornada consecutiva. De este modo, la brecha con el oficial terminó en máximos de un mes.

El informal aumentó $10 ayer. En la semana acumuló un alza de $95 (+6,7%) y desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires creció $150 (+10,9%).

En tanto, el dólar mayorista se ubicó en los $1.475, sin cambios respecto al cierre del jueves. En lo que va del mes, subió 9,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron en U$S39.407 millones, en una jornada en la que tuvo que vender US$678 millones de sus reservas para contener el mayorista en la parte alta de la banda del sistema de flotación (ver aparte).

En tanto, la mayoría de los ADRs cayeron en Wall Street, con el Grupo Financiero Galicia a la cabeza (-3%), seguido por Banco Macro (-2,9%) y Grupo Supervielle (-2,5%). En tanto, IRSA trepó un 3,2% luego de que el anuncio de una millonaria inversión en la compra de un centro comercial fuera bien recibida por los operadores, mientras que Telecom Argentina subió un 3,4%.

Los ADRs que más bajaron en la semana fueron YPF (-11,9%); Grupo Financiero Galicia (-11,7%); Edenor (-10,9%); y Central Puerto y Banco Macro, con descensos de 10,3% cada uno. En el otro extremo, Cresud avanzó un 3,9% e IRSA un 0,1%.

El S&P Merval retrocedió 0,7% a 1.683.959,610 puntos, mientras que su contraparte en dólares cayó 0.9% a 1.074,60 puntos. Los papeles que más bajaron fueron: Transener (-5,2%); Transportadora de Gas del Sur (-4,8%); Banco BBVA (-4,7%); Metrogas (-3,6%).

SEMANA PARA EL OLVIDO

Así, los ADRs y bonos soberanos en dólares cerraron la semana con mayoría de bajas y se hundieron hasta 15%.

Los títulos soberanos cerraron con mayoría de caídas, con el Global 2030 liderando las pérdidas (-3,2%), seguido por el Global 2029 (-2,3%), y el Bonar 2030 (-1,8%). En contraste, el Global 2046 trepó 2,2% y el Global 2041 lo hizo 1,3%, en una rueda marcada por la volatilidad.

En la semana, los bonos se derrumbaron hasta 14,6% de la mano del Bonar 2030. A este lo siguieron el Global 2035 con un desplome del 12,9% y el Global 2038 con uno del 11,8%. El Bonar 2035 fue el único que registró ganancia, con una de 0,2%.

El pasado jueves, los títulos soberanos en dólares tuvieron una jornada para el olvido: se hundieron hasta 13,4% y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Así, el índice económico tocó un máximo de un año, y ya acumuló un salto de más de 60% desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

Rava Bursátil analizó que “el mercado local opera bajo presión tras la fuerte venta de reservas por parte del BCRA, en un esfuerzo por sostener el tipo de cambio en el techo de la banda. El ministro de Economía defendió la solidez del programa económico, atribuyó la volatilidad a un “ataque político fenomenal” y comentó que se trabaja para asegurar el pago de los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026”.

“Además, el BCRA implementó nuevas restricciones para personas vinculadas a entidades financieras, se prohibe la operación de dólar MEP o CCL por 90 días si compran dólar oficial, lo que busca limitar la práctica de cruzar mercados”, detalló.

En tanto, Max Capital señaló que “el gobierno sostiene que las intervenciones en el techo ‘absorberán todos los pesos del mercado’, quitando presión sobre el tipo de cambio, insistiendo en la pregunta sin sentido de ‘¿con qué pesos?’, a pesar de la abundante evidencia y teoría económica en contra de esa visión.

 

 

 

 

