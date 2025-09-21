Un avión "en emergencia" sobrevoló La Plata a baja altura y sorprendió a los vecinos

Este sábado por la noche, un Boeing 777 de Ethiopian Airlines dejó a los platenses desconcertados cuando sobrevoló a baja altura, atravesando la tormenta que azotaba el AMBA. Los vecinos de distintas localidades, al ver el avión de cerca, no podían creer lo que estaban presenciando: el gigante del aire volando casi a ras de suelo, como si estuviera jugando al escondite con las nubes.

El vuelo, que conectaba Adís Abeba con Buenos Aires, se desvió de su ruta habitual y recorrió un camino poco común antes de aterrizar en Ezeiza. Según fuentes especializadas, el piloto habría solicitado un aterrizaje de emergencia, aunque aún no se ha confirmado oficialmente el motivo.

La hipótesis más fuerte es que el avión bajó su altitud para evitar el furioso temporal, volando a unos 220 metros sobre el nivel del suelo mientras cruzaba la región. El trayecto de la aeronave fue digno de una película de suspenso: ingresó al noreste de la provincia, sobrevoló La Plata y se acercó peligrosamente a Las Flores, para luego girar hacia el norte y pasar cerca de Zárate.

⚠️🛰️Ethiopian flight #ETH506 from San Pablo to Buenos Aires is declaring an emergency via @AirNavRadar pic.twitter.com/IKlYH0mVey — MODO-S 🛰️ (@Modo_S_) September 20, 2025

Los testigos no tardaron en compartir su sorpresa en las redes sociales. “Pensé que se caía”, escribió una usuaria de Instagram, capturando el sentimiento de muchos. La imagen de ese coloso del aire atravesando la tormenta quedó grabada en la memoria de los residentes.

Finalmente, tras unos minutos de incertidumbre, el avión aterrizó sin contratiempos en Ezeiza a las 22 hs, cerrando una jornada que, para los vecinos de la región, quedará marcada como un episodio inolvidable, lleno de adrenalina y misterio.