Violento choque frente al Hospital San Martín dejó varios heridos en La Plata
Violento choque frente al Hospital San Martín dejó varios heridos en La Plata
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Se asoma el Sol en La Plata y comienzan los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante
Una jubilada de 90 años fue asaltada por tres delincuentes encapuchados en la zona del Parque San Martin
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
Tomás Etcheverry abandonó el partido de cuartos de final por lesión y quedó fuera
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”
“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
VIDEO. Ser universitario en el 2025: orgullo, perseverancia y sacrificio
Galperín también culpó por la suba del riesgo país al factor “riesgo kuka”
El sector inmobiliario, un pilar del avance económico en la Ciudad
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ciudad de La Plata se viste de colores, risas y música este 21 de septiembre, cuando miles de estudiantes y familias se acercan a plazas y parques para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante. Los principales espacios verdes se transforman en puntos de encuentro para disfrutar al aire libre.
Desde temprano, la Plaza Moreno y el Parque Saavedra se llenan de grupos de amigos compartiendo mates, juegos y música. Muchos llegan en bicicleta o patineta, mientras otros se acomodan en mantas para disfrutar de picadas y meriendas improvisadas.
A pesar de algunas lluvias intermitentes que azotaron nuestra región desde temprano, la celebración sigue en marcha. Algunos sectores instalan carpas y puestos de comida para que los visitantes puedan resguardarse sin interrumpir la diversión. Los jóvenes destacan la importancia de estos espacios como lugares de encuentro y esparcimiento en la ciudad.
En la Plaza Italia, las actividades recreativas y los shows musicales animan a los presentes. Bandas locales tocan en vivo mientras los estudiantes bailan, juegan al fútbol y capturan momentos con sus cámaras y celulares.
LE PUEDE INTERESAR
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
Organizadores municipales recuerdan que la celebración busca fomentar el uso responsable de los espacios públicos. Se distribuyen bolsas de residuos y se incentiva a los jóvenes a mantener los parques y plazas limpios durante la jornada.
Vecinos también se acercan para disfrutar del ambiente y compartir la experiencia. La energía positiva de los jóvenes y la primavera se combina con un espíritu comunitario que fortalece los lazos sociales y promueve la recreación saludable.
Con el paso de las horas, los parques se convierten en un mosaico de colores, música y sonrisas. Los estudiantes aprovechan para relajarse, compartir y dar la bienvenida a la nueva estación en un entorno abierto y seguro.
Por último, cabe recordar que la celebración del Día de la Primavera y del Estudiante en La Plata demuestra cómo la ciudad conjuga diversión, naturaleza y camaradería, consolidando sus plazas y parques como espacios esenciales para la vida urbana y el encuentro social.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
Fotos: Roberto Acosta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí