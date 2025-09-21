Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Se asoma el Sol en La Plata y comienzan los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante

Se asoma el Sol en La Plata y comienzan los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante

Fotos: Roberto Acosta.

21 de Septiembre de 2025 | 13:15

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata se viste de colores, risas y música este 21 de septiembre, cuando miles de estudiantes y familias se acercan a plazas y parques para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante. Los principales espacios verdes se transforman en puntos de encuentro para disfrutar al aire libre.

Desde temprano, la Plaza Moreno y el Parque Saavedra se llenan de grupos de amigos compartiendo mates, juegos y música. Muchos llegan en bicicleta o patineta, mientras otros se acomodan en mantas para disfrutar de picadas y meriendas improvisadas.

A pesar de algunas lluvias intermitentes que azotaron nuestra región desde temprano, la celebración sigue en marcha. Algunos sectores instalan carpas y puestos de comida para que los visitantes puedan resguardarse sin interrumpir la diversión. Los jóvenes destacan la importancia de estos espacios como lugares de encuentro y esparcimiento en la ciudad.

En la Plaza Italia, las actividades recreativas y los shows musicales animan a los presentes. Bandas locales tocan en vivo mientras los estudiantes bailan, juegan al fútbol y capturan momentos con sus cámaras y celulares.

Organizadores municipales recuerdan que la celebración busca fomentar el uso responsable de los espacios públicos. Se distribuyen bolsas de residuos y se incentiva a los jóvenes a mantener los parques y plazas limpios durante la jornada.

Vecinos también se acercan para disfrutar del ambiente y compartir la experiencia. La energía positiva de los jóvenes y la primavera se combina con un espíritu comunitario que fortalece los lazos sociales y promueve la recreación saludable.

Con el paso de las horas, los parques se convierten en un mosaico de colores, música y sonrisas. Los estudiantes aprovechan para relajarse, compartir y dar la bienvenida a la nueva estación en un entorno abierto y seguro.

Por último, cabe recordar que la celebración del Día de la Primavera y del Estudiante en La Plata demuestra cómo la ciudad conjuga diversión, naturaleza y camaradería, consolidando sus plazas y parques como espacios esenciales para la vida urbana y el encuentro social.

Multimedia

Fotos: Roberto Acosta.

Fotos: Roberto Acosta.

Fotos: Roberto Acosta.

Fotos: Roberto Acosta.

