Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata

En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
21 de Septiembre de 2025 | 09:02

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata todavía atraviesa la conmoción por la muerte de la pequeña Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo. En medio del dolor, su padre, Marcos Gómez, anunció que trabaja en la creación de una fundación que llevará el nombre de su hija y que tendrá como eje el deporte y la inclusión social.

“Esto me mantiene de pie”, escribió en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció el acompañamiento recibido por su entorno en los últimos meses. “Me sostienen, me aconsejan y me empujan a seguir adelante”, expresó, al tiempo que reconoció lo difícil que resulta encontrar motivos para seguir tras la pérdida.

El proyecto solidario, según adelantó, busca convertirse en un espacio que fomente la práctica deportiva en la comunidad platense. “Estamos a poco de poner en marcha la Fundación Kim. Somos muchos y ojalá seamos muchos más”, señaló con entusiasmo.

Gómez también contó que mantiene reuniones con personas que lo ayudan a canalizar la iniciativa. “La vida me trajo esta guerra que yo no pedí, pero sé que ella se merece que la pelee”, reflexionó, al recordar los momentos complicados atravesados durante el proceso judicial y personal posterior a la tragedia.

Además, anticipó que en los próximos días viajará a Jujuy para visitar una institución que recientemente rindió homenaje a Kim. “Le prometí luchar y acá voy. Donde quiera que estés, hija, espero que te sientas orgullosa de los tuyos”, concluyó en un mensaje cargado de emoción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Reclaman por el estado de la calle en 60 y 173: “No hay arreglos desde hace años”

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación

En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao

Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto

Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado

Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad

Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Últimas noticias de La Ciudad

Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy domingo en EL DIA

Este domingo comprá EL DIA en el puesto de 520 y 167: participás de grandes sorteos

Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
“Cumbres borrascosas”: un drama gótico que se renueva
Lo gótico cobra vida en el “Frankenstein” de Guillermo del Toro
El verano en que me enamoré y su gran final
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
Deportes
La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
Franco Colapinto ya corre en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
“Derrota por detalles”
Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo
Pagaron el sueldo a una parte del plantel
Información General
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
El omega-3 mejora la salud cardiovascular
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla