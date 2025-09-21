Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Franco Colapinto ya corre en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
VIDEO. Ser universitario en el 2025: orgullo, perseverancia y sacrificio
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
La ironía que dejó ganancias y expuso la fragilidad del esquema cambiario
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
En diario EL DIA de este domingo encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Se redujeron en dos tercios los saldos a favor de Ingresos Brutos
Los jóvenes también se expresan: la construcción de la identidad a través de la ropa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ciudad de La Plata todavía atraviesa la conmoción por la muerte de la pequeña Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo. En medio del dolor, su padre, Marcos Gómez, anunció que trabaja en la creación de una fundación que llevará el nombre de su hija y que tendrá como eje el deporte y la inclusión social.
“Esto me mantiene de pie”, escribió en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció el acompañamiento recibido por su entorno en los últimos meses. “Me sostienen, me aconsejan y me empujan a seguir adelante”, expresó, al tiempo que reconoció lo difícil que resulta encontrar motivos para seguir tras la pérdida.
El proyecto solidario, según adelantó, busca convertirse en un espacio que fomente la práctica deportiva en la comunidad platense. “Estamos a poco de poner en marcha la Fundación Kim. Somos muchos y ojalá seamos muchos más”, señaló con entusiasmo.
Gómez también contó que mantiene reuniones con personas que lo ayudan a canalizar la iniciativa. “La vida me trajo esta guerra que yo no pedí, pero sé que ella se merece que la pelee”, reflexionó, al recordar los momentos complicados atravesados durante el proceso judicial y personal posterior a la tragedia.
Además, anticipó que en los próximos días viajará a Jujuy para visitar una institución que recientemente rindió homenaje a Kim. “Le prometí luchar y acá voy. Donde quiera que estés, hija, espero que te sientas orgullosa de los tuyos”, concluyó en un mensaje cargado de emoción.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí