En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata

La ciudad de La Plata todavía atraviesa la conmoción por la muerte de la pequeña Kim Gómez, la niña de 7 años que perdió la vida en un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo. En medio del dolor, su padre, Marcos Gómez, anunció que trabaja en la creación de una fundación que llevará el nombre de su hija y que tendrá como eje el deporte y la inclusión social.

“Esto me mantiene de pie”, escribió en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció el acompañamiento recibido por su entorno en los últimos meses. “Me sostienen, me aconsejan y me empujan a seguir adelante”, expresó, al tiempo que reconoció lo difícil que resulta encontrar motivos para seguir tras la pérdida.

El proyecto solidario, según adelantó, busca convertirse en un espacio que fomente la práctica deportiva en la comunidad platense. “Estamos a poco de poner en marcha la Fundación Kim. Somos muchos y ojalá seamos muchos más”, señaló con entusiasmo.

Gómez también contó que mantiene reuniones con personas que lo ayudan a canalizar la iniciativa. “La vida me trajo esta guerra que yo no pedí, pero sé que ella se merece que la pelee”, reflexionó, al recordar los momentos complicados atravesados durante el proceso judicial y personal posterior a la tragedia.

Además, anticipó que en los próximos días viajará a Jujuy para visitar una institución que recientemente rindió homenaje a Kim. “Le prometí luchar y acá voy. Donde quiera que estés, hija, espero que te sientas orgullosa de los tuyos”, concluyó en un mensaje cargado de emoción.