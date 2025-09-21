Choque frente al Hospital San Martín dejó varios heridos en La Plata

Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Un violento accidente de tránsito ocurrido este domingo en La Plata dejó como saldo varios heridos que debieron ser trasladados al Hospital San Martín. El hecho se registró en calle 1 entre 70 y 71, a metros del centro de salud provincial, y generó una rápida intervención del personal del Comando de Patrullas tras un llamado al 911.
Según informaron fuentes policiales, por razones que aún se investigan, colisionaron dos vehículos particulares. La intervención del Comando de Patrullas de La Plata se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre el accidente.
Entre los afectados se encuentra el conductor de uno de los vehículos y sus acompañantes, mientras que en el otro automóvil viajaban una mujer que se encontraba inconsciente y un hombre que abandonó el lugar antes de aportar sus datos.
De acuerdo con los primeros informes médicos, ninguno de los involucrados presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, aunque todos permanecen bajo observación en el Hospital San Martín.
En el lugar trabajó personal policial junto con peritos, y se solicitó la intervención del RML hospitalario para recabar información adicional sobre las víctimas y los vehículos. La investigación quedó a cargo de la UFI N°14 de La Plata, bajo la carátula de lesiones culposas.
Un testigo presencial señaló que todos los ocupantes fueron trasladados rápidamente y que la colisión provocó un gran impacto en la zona, que quedó custodiada por efectivos mientras se realizaban las pericias.
