Evangelina Anderson fue protagonista de una situación inesperada durante su estadía en la Semana de la Moda en Milán, donde viajó junto a su hermana Celeste y un grupo de amigas.

En medio de un almuerzo social, la modelo compartía mesa con varias figuras cuando apareció el reconocido cantante italiano Eros Ramazzotti, quien se acercó y, ante la sorpresa de todos, intentó besarla en la boca. Anderson reaccionó rápido, se corrió y evitó el gesto, dejando en claro su incomodidad.

Lejos de detenerse allí, minutos más tarde Ramazzotti volvió a insistir. La escena generó risas nerviosas entre los presentes, pero Evangelina mantuvo su postura y hasta se levantó de la mesa para marcar distancia. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, luego de que la periodista Milca Gili lo compartiera con la frase: “Alguien se enamoró…”.

La secuencia no tardó en generar repercusión, con opiniones divididas: mientras algunos lo tomaron como una broma fuera de lugar, otros destacaron la reacción firme de Anderson para poner un límite sin perder la calma.

En pleno proceso de reinvención personal tras su separación de Martín Demichelis, Evangelina aprovecha su estadía en Italia para mostrarse activa en eventos internacionales, aunque este cruce con el famoso cantante terminó robándose toda la atención.