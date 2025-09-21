"Perdí todo": Colapinto habló sobre el choque con Albon

Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
VIDEO. Ser universitario en el 2025: orgullo, perseverancia y sacrificio
“Che Milei... te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”
El sector inmobiliario, un pilar del avance económico en la Ciudad
“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”
Galperín también culpó por la suba del riesgo país al factor “riesgo kuka”
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
Plátanos en flor: arranca una pesadilla para las personas alérgicas en la Ciudad
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
El pacto entre 60 países por un uso responsable del recurso marítimo
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El argentino recibió un choque del tailandés en el mejor momento de su carrera.
Escuchar esta nota
El piloto de Alpine, Franco Colapinto, reconoció que tuvo una jornada complicada tras la carrera de Fórmula 1 en Bakú, pero se sintió cómodo con el primer inicio de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.
El argentino explicó que desde el inicio se encontró en desventaja: “Sí, perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”.
El corredor de Alpíne también se refirió a un incidente con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que le costó tiempo valioso: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló Colapinto, dejando entrever la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Azerbaiyán.
Con la mira puesta en el próximo Gran Premio, el argentino se mostró cauto pero esperanzado: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.
Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí