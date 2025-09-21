Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

"Perdí todo": Colapinto habló sobre el choque con Albon

El argentino recibió un choque del tailandés en el mejor momento de su carrera.

"Perdí todo": Colapinto habló sobre el choque con Albon
21 de Septiembre de 2025 | 11:52

Escuchar esta nota

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, reconoció que tuvo una jornada complicada tras la carrera de Fórmula 1 en Bakú, pero se sintió cómodo con el primer inicio de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El argentino explicó que desde el inicio se encontró en desventaja: “Sí, perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”.

El corredor de Alpíne también se refirió a un incidente con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que le costó tiempo valioso: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló Colapinto, dejando entrever la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Azerbaiyán.

Con la mira puesta en el próximo Gran Premio, el argentino se mostró cauto pero esperanzado: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.

Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata

El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más

Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado

En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao

Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios

Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad

Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Últimas noticias de Deportes

Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV

“Derrota por detalles”
La Ciudad
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Este domingo comprá EL DIA en el puesto de 520 y 167: participás de grandes sorteos
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
Espectáculos
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
“Cumbres borrascosas”: un drama gótico que se renueva
Lo gótico cobra vida en el “Frankenstein” de Guillermo del Toro
Política y Economía
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla