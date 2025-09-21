Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad
Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
En primavera, flores amarillas: desde $5 mil para seguir con la tradición
Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más
VIDEO. Ser universitario en el 2025: orgullo, perseverancia y sacrificio
La “milonga” y los caballos, dos pasiones juntas en el Hipódromo
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
La Plata le gana a otras grandes ciudades con valores en alza
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La falta de obras en la Cuenca del Salado agrava la crisis por inundaciones
Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado
La ironía que dejó ganancias y expuso la fragilidad del esquema cambiario
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
En diario EL DIA de este domingo encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Se redujeron en dos tercios los saldos a favor de Ingresos Brutos
Los jóvenes también se expresan: la construcción de la identidad a través de la ropa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras la tormenta que azotó este sábado a nuestra región y las fuertes ráfagas de viento causaron estragos en La Plata. Caída de árboles, ramas, cables y hasta la voladura de techos fueron algunos de los problemas que vivieron vecinos de diferentes zonas de la ciudad. De milagro, no se registraron heridos y solo se debieron lamentar los daños producidos.
Según detallaron los vecinos, que se comunicaron con Diario EL DIA a través de WhatsApp (+5492214779896), un importante árbol ubicado en las calles 26 entre 495 y 496, cayó por completo aen el barrio. Asimismo, añadieron que varias ramas quedaron sostenidas por el tendido eléctrico del lugar.
En declaraciones que hizo el vecino que envió la noticia, comentó: "Es el árbol que pedí en los reclamos que estaba por caer y no había respuesta. Finalmente anoche cayó. Solo algunos daños materiales y corte de luz en la zona".
Cabe resaltar que en algunos sectores de La Plata, en medio del alerta naranja de la jornada de ayer, los frentistas se quedaron sin suministro eléctrico.
"En mi caso vivo en la calle 41 entre 17 y 18. Llevamos más de 10 horas sin luz, se cortó anoche a las 20.30 y no tenemos respuesta de EDELAP", dijo un vecino del barrio La Loma que se comunicó con EL DIA durante la mañana de este domingo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí