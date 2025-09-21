Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata

Tras la tormenta que azotó este sábado a nuestra región y las fuertes ráfagas de viento causaron estragos en La Plata. Caída de árboles, ramas, cables y hasta la voladura de techos fueron algunos de los problemas que vivieron vecinos de diferentes zonas de la ciudad. De milagro, no se registraron heridos y solo se debieron lamentar los daños producidos.

Según detallaron los vecinos, que se comunicaron con Diario EL DIA a través de WhatsApp ( +549221477 9896 ), un importante árbol ubicado en las calles 26 entre 495 y 496, cayó por completo aen el barrio. Asimismo, añadieron que varias ramas quedaron sostenidas por el tendido eléctrico del lugar.

En declaraciones que hizo el vecino que envió la noticia, comentó: "Es el árbol que pedí en los reclamos que estaba por caer y no había respuesta. Finalmente anoche cayó. Solo algunos daños materiales y corte de luz en la zona".

Cabe resaltar que en algunos sectores de La Plata, en medio del alerta naranja de la jornada de ayer, los frentistas se quedaron sin suministro eléctrico.

"En mi caso vivo en la calle 41 entre 17 y 18. Llevamos más de 10 horas sin luz, se cortó anoche a las 20.30 y no tenemos respuesta de EDELAP", dijo un vecino del barrio La Loma que se comunicó con EL DIA durante la mañana de este domingo.