Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |ATP Hangzhou 2025

Tomás Etcheverry abandonó el partido de cuartos de final por lesión y quedó fuera

A pesar de superar al francés Corentin Moutet, el tenista platense debió retirarse en el medio del juego por una molestia abdominal. Los estudios determinarán cómo sigue su calendario

Tomás Etcheverry abandonó el partido de cuartos de final por lesión y quedó fuera
21 de Septiembre de 2025 | 12:14

Escuchar esta nota

El argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP 250 de Hangzhou tras sufrir una lesión que lo obligó a retirarse en los cuartos de final ante el francés Corentin Moutet. El platense, número 63 del ranking, había llegado con confianza tras la Copa Davis y sostenía una semana sólida en China.

Durante el juego, Etcheverry se mostró superior desde el inicio: ganó el primer set 6-3 con tres aces y un 79% de efectividad en el primer servicio, y rápidamente se adelantó 3-0 en el segundo parcial.

Sin embargo, en pleno dominio, una molestia física lo dejó sin margen para continuar y lo obligó a abandonar, dándole a Moutet el pase directo a semifinales. El corte abrupto interrumpió el buen momento del argentino, que había sido uno de los tenistas más firmes en el certamen hasta el momento.

Antes de este cruce, Etcheverry había superado sin inconvenientes a Damir Dzumhur y Rinky Hijikata, sin ceder sets y consolidando un juego que había sido bien recibido por el público local. Tal es así, que al momento de su retirada, fue ovacionado por los aficionados, a quienes el argentino pidió disculpas mientras dejaba la pista.

Ahora, el tenista deberá someterse a estudios de resonancia que determinarán cómo va a continuar su rehabilitación y, por defecto, su calendario de competencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata

El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más

Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado

En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao

Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad

Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios

“Si Spagnuolo me hubiese dicho eso, le habría volado la cabeza”

La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
Últimas noticias de Deportes

"Perdí todo": Colapinto habló sobre el choque con Albon

Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
La Ciudad
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
Llegan nuevas jornadas gratuitas de vacunación y castración para perros y gatos
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Este domingo comprá EL DIA en el puesto de 520 y 167: participás de grandes sorteos
Policiales
Violento choque frente al Hospital San Martín dejó varios heridos en La Plata
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Política y Economía
Milei busca respaldo político y económico ante la crisis: reunión con Trump, tensión cambiaria y señales internacionales
Panorama económico: los números asustaron, pero no fue para tanto
La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Del “riesgo kuka” al “club del helicóptero”: los desafíos de Milei rumbo a octubre
US$30.000 millones: el monto del préstamo que el Gobierno negocia con EE UU
Espectáculos
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei
“Cumbres borrascosas”: un drama gótico que se renueva
Lo gótico cobra vida en el “Frankenstein” de Guillermo del Toro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla