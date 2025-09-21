Tomás Etcheverry abandonó el partido de cuartos de final por lesión y quedó fuera

El argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP 250 de Hangzhou tras sufrir una lesión que lo obligó a retirarse en los cuartos de final ante el francés Corentin Moutet. El platense, número 63 del ranking, había llegado con confianza tras la Copa Davis y sostenía una semana sólida en China.

Durante el juego, Etcheverry se mostró superior desde el inicio: ganó el primer set 6-3 con tres aces y un 79% de efectividad en el primer servicio, y rápidamente se adelantó 3-0 en el segundo parcial.

Sin embargo, en pleno dominio, una molestia física lo dejó sin margen para continuar y lo obligó a abandonar, dándole a Moutet el pase directo a semifinales. El corte abrupto interrumpió el buen momento del argentino, que había sido uno de los tenistas más firmes en el certamen hasta el momento.

Antes de este cruce, Etcheverry había superado sin inconvenientes a Damir Dzumhur y Rinky Hijikata, sin ceder sets y consolidando un juego que había sido bien recibido por el público local. Tal es así, que al momento de su retirada, fue ovacionado por los aficionados, a quienes el argentino pidió disculpas mientras dejaba la pista.

Ahora, el tenista deberá someterse a estudios de resonancia que determinarán cómo va a continuar su rehabilitación y, por defecto, su calendario de competencia.