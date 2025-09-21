Una jubilada de 90 años fue asaltada por tres delincuentes encapuchados en la zona del Parque San Martin

En esta oportunidad le tocó a una jubilada de 90 años que reside en la zona de Parque San Martín, más precisamente en la esquina de 26 y 55.

Todo comenzó en la mañana del domingo 21 se septiembre cuando la víctima se disponía a salir al fondo de su casa y fue sorprendida por tres delincuentes encapuchados que la estaban esperando para ingresar a su vivienda.

Una vez en el domicilio los delincuentes mantuvieron a la mujer en el comedor y literalmente "dieron vuelta la casa" hasta encontrar una suma de dinero que no fue precisada.

La pesadilla se extendió por más de una hora cuando la damnificada pudo finalmente alertar a la policía y a sus familiares

"No me pegaron ni me hablaron mal, hasta me sirvieron un vaso de agua" explicó la víctima, visiblemente angustiada y en estado de shock.

Por último, este hecho de inseguridad se suma a una larga lista de lamentables acontecimientos donde los vecinos de la ciudad sufren un flagelo que parece no tener solución ni respuesta a la vista.