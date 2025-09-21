Una jubilada de 90 años fue asaltada por tres delincuentes encapuchados en la zona del Parque San Martin

Violento choque frente al Hospital San Martín dejó varios heridos en La Plata
La ola de robos no se detiene en La Plata y cada día los vecinos de la ciudad sufren las consecuencias de la inseguridad
Escuchar esta nota
En esta oportunidad le tocó a una jubilada de 90 años que reside en la zona de Parque San Martín, más precisamente en la esquina de 26 y 55.
Todo comenzó en la mañana del domingo 21 se septiembre cuando la víctima se disponía a salir al fondo de su casa y fue sorprendida por tres delincuentes encapuchados que la estaban esperando para ingresar a su vivienda.
Una vez en el domicilio los delincuentes mantuvieron a la mujer en el comedor y literalmente "dieron vuelta la casa" hasta encontrar una suma de dinero que no fue precisada.
La pesadilla se extendió por más de una hora cuando la damnificada pudo finalmente alertar a la policía y a sus familiares
"No me pegaron ni me hablaron mal, hasta me sirvieron un vaso de agua" explicó la víctima, visiblemente angustiada y en estado de shock.
Por último, este hecho de inseguridad se suma a una larga lista de lamentables acontecimientos donde los vecinos de la ciudad sufren un flagelo que parece no tener solución ni respuesta a la vista.
