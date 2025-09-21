Un joven fue rescatado por Defensa Civil en pleno centro de Berisso tras caer a un canal

Milei se reúne con el FMI en medio de la tensión cambiaria y la venta de reservas del BCRA
Un dramático episodio se vivió este domingo por la mañana en pleno centro de Berisso, cuando un joven se habría arrojado al canal de la calle Génova y 168. Gracias a una rápida intervención de la Guardia de Defensa Civil, la víctima fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital local.
El alerta se activó a las 7:02 a través del sistema de monitoreo municipal, que informó la caída de una persona, de 25 años, al canal 3 de Abril. De inmediato, una unidad se desplazó al lugar para socorrer a la persona que se encontraba en el agua.
Al constatar la situación, uno de los agentes se arrojó al agua y logró alcanzar al hombre, que ya se encontraba inconsciente. Con la ayuda de su compañero, lo sacaron a la superficie y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras aguardaban la llegada del personal sanitario.
Minutos después, la víctima recuperó el conocimiento y fue asistida por profesionales del SAME, quienes dispusieron su traslado al hospital para un control exhaustivo.
El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, que destacaron la labor del personal de Defensa Civil por la rápida reacción que permitió salvarle la vida al joven.
