Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos

Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos

El actor y músico, padecía problemas de salud que lo habían obligado a dejar su programa de radio en abril. Su declive lo obligó a hacer fisioterapia y estaba internado en una residencia para mayores. 

Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
21 de Septiembre de 2025 | 11:33

Escuchar esta nota

 

El músico y actor uruguayo Julio Frade falleció este viernes en Montevideo a los 81 años. Era uno de los últimos integrantes vivos del legendario grupo de actores que conquistó la televisión a ambas orillas del Río de la Plata desde los años '60 con el ciclo Telecataplum.

Frade padecía problemas de salud que lo habían obligado a dejar su programa de radio en abril pasado. Su declive lo obligó a hacer fisioterapia y estaba internado en una residencia para mayores

Nacido en 1943, estudió piano y fue becado para continuar su formación en Estados Unidos. De vuelta en Uruguay, formó parte del grupo de jazz Chicago Stompers. En 1961 se integró a Telecataplum, y allí combinó la música con el humor.

Aquel programa lo unió a un elenco mítico: Ricardo Espalter, Enrique Almada, Andrés Redondo, Berugo Carámbula, Raimundo Soto, Henny Trailes, Eduardo D’Angelo y Gabriela Acher, ahora la última superviviente de un grupo que obtuvo reconocimiento unánime. 

Con ese elenco actuó en la televisión argentina durante dos décadas, en ciclos como JaujaranaHupumorpoComicolor Hiperhumor. Con sus sketches cortos y su ingenioso humor blanco, se los conoció, a secas, como "Los uruguayos". Varias generaciones los disfrutaron desde entonces.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei

Frade encarnó a a personajes como Abelardito, un niño caprichoso que daba trabajo a su tío, personificado por D'Angelo. También hizo de Adrianita, la sobrina del sketch de "Las hermanas Rivarola", que fumaba a escondidas y se ligaba un sopapo.

Hiperhumor fue el último ciclo que los reunió, a mediados de los '80, en Canal 9, con sketches cortos, y que se desarmó tras la muerte de Almada en 1990. Por esa época, Carámbula descolló por fuera del grupo como conductor mientras el resto del gripo tomaba otros rumbos.

Frade volvió a Uruguay y desarrolló su carrera hasta que el declive de su salud lo obligó al retiro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata

El “Woodstock platense”: 18 horas en Estudiantes, con “Charlie” García, León Gieco y mucho más

Dólar e inmuebles: lo que se viene según los cálculos en el mercado

En los dos frentes: el Pincha rota pensando en Defensa y el Mengao

Estudiar, trabajar y vivir solos: los desafíos que enfrentan los universitarios

Argentina camina por un estrecho sendero y se asoma al abismo: 35 días parecen una eternidad

Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La paradoja bonaerense: con 4 de cada 10 argentinos, recibe solo 2 de cada 10 pesos de Nación
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata

Yuyito González habló como nunca de lo que fue su noviazgo con Javier Milei

“Cumbres borrascosas”: un drama gótico que se renueva

Lo gótico cobra vida en el “Frankenstein” de Guillermo del Toro
La Ciudad
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
En memoria de su hija, el papá de Kim Gómez impulsará una fundación deportiva en La Plata
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Este domingo comprá EL DIA en el puesto de 520 y 167: participás de grandes sorteos
Día de la Primavera lluvioso y sin picnic al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Deportes
Argentina perdió contra Italia y se despidió del Mundial de Voley
Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
La agenda deportiva del domingo pone primera desde temprano: horarios, partidos y TV
“Derrota por detalles”
Cayó hincha de Riestra en pleno partido con el Lobo
Policiales
“Si no me abrís, te mato”: otro brutal robo pone en jaque a Tolosa
Feroz asalto, tiros y fuga frustrada en Ringuelet
Entran por la ventana y escapan con una fortuna
VIDEO. Se enfrentó a motochorros y está vivo de milagro
Declaró el acusado de embestir y matar a dos músicos en Romero
Información General
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos
El omega-3 mejora la salud cardiovascular
Se agrandó el escándalo: ya son estaciones con videos "humorísticos" de mujeres secuestradas
Escenas de película | Tormenta histórica en La Pampa: granizo y destrozos en la madrugada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla