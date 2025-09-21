El peor final: hallaron sin vida al jubilado que llevaba cuatro días desaparecido en Zárate

Se confirmó el hallazgo sin vida de un jubilado de 77 años que estaba desaparecido desde el jueves, luego de que investigadores detuvieran a tres personas, entre ellas una mujer policía y su pareja, como parte de la causa que investiga su muerte. Los agentes encontraron el cuerpo cerca de la Ruta 9, en Baradero, según las fuentes oficiales.

El hombre fue visto por última vez alrededor de las 20:00 horas del jueves frente a su casa en el partido de Zárate, cuando salió y subió a un auto.

Las sospechas iniciales señalaban que su desaparición podía estar relacionada a un plan para robarle dinero, ya que los imputados presumían que el jubilado guardaba una suma importante en su vivienda.

Entre los detenidos hay una integrante de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en el Comando de Patrullas de Campana, así como un agente municipal de Zárate. También se arrestó a una tercera persona, de nacionalidad peruana, que habría actuado como “entregador”, es decir, como alguien que facilitó información o conexión entre los otros implicados.

La causa está caratulada como “privación ilegítima de la libertad” con fines de robo. Las autoridades realizaron allanamientos, recogieron filmaciones de cámaras de seguridad y lograron identificar los vehículos usados en el hecho.

Finalmente, el cuerpo fue hallado en la tarde del domingo junto a la Ruta 9, a la altura del kilómetro 121, cerca de Baradero. No se conocen todavía los resultados de la autopsia respecto a las causas exactas del deceso.