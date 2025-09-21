Estudiantes recibe a Defensa y Justicia en UNO por el torneo local, mientras piensa en la vuelta con Flamengo

Expectativas y negociaciones urgentes: el Gobierno busca un apoyo financiero de cara a las elecciones de octubre
Estudiantes recibirá a Defensa y Justicia este lunes desde las 19 hs en UNO por la fecha 9 del Torneo Clausura mientras piensa en el partido de vuelta por cuartos de final de Copa Libertadores ante Flamengo el jueves a las 21.30 hs, también en UNO.
Eduardo Domínguez, indicaron desde el club, encabezará una conferencia de prensa post partido para referirse a lo relacionado con el cruce internacional. Vale recordar que en el partido de ida en Río de Janeiro, cayó 2 a 1.
El Pincha, a nivel local, quiere meterse en la pelea por un puesto en las competencias internacionales del próximo año. Por el momento, está a seis puntos de Huracán, quien tiene provisoriamente la última plaza.
A nivel internacional, los de Domínguez deben dar vuelta el marcador global para clasificar a la próxima ronda en Copa Libertadores. Los de Flamengo contarán con Plata, el jugador que fue amonestado y expulsado por doble amarilla pero que, al día siguiente del partido, la Conmebol retiró la sanción y podrá estar disponible.
