Espectáculos

La salud de Thiago Medina: sedado y con asistencia respiratoria, sus pulmones son el órgano "más afectado"

21 de Septiembre de 2025 | 18:42

Escuchar esta nota

La salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sigue siendo delicada tras el violento choque con su moto. Su pareja, Daniela Celis, compartió en redes sociales una nueva actualización, confirmando que Thiago se encuentra estable, sedado y con asistencia respiratoria mecánica, sin necesidad de drogas para la presión. Sin embargo, reveló que el órgano "más afectado" son sus pulmones y que su evolución es "un día a día".

"Pedimos sanación del cielo para que mejoren", escribió Daniela en un comunicado difundido en sus historias. La cirugía de tórax y abdomen a la que fue sometido previamente "viene evolucionando de forma positiva", pero se espera que Thiago deba ser nuevamente intervenido con una cirugía torácica y una fibrobroncoscopia.

Pulmones comprometidos y cadena de oración

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. La información compartida por Daniela Celis y sus familiares detalla un complejo cuadro de salud:

Los pulmones son el órgano más afectado, lo que requiere asistencia respiratoria mecánica.

Previamente, fue operado para extirparle el bazo. También presenta afectación en el hígado y varias costillas rotas.

Ante el delicado estado, Daniela Celis reiteró el pedido de una cadena de oración por la recuperación de Thiago Agustín Medina.

