Diputados discute cambios en los DNU

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzarán esta semana con una nueva ofensiva contra el oficialismo, dado que acelerarán la discusión del proyecto que monitorea los DNU y que perjudica al Gobierno al restringir el uso de esa herramienta constitucional al que recurre asiduamente el Poder Ejecutivo.

Tras las derrotas que sufrió el oficialismo en los últimos dos meses, el conglomerado de bloques opositores conformado por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica avanzarán este martes con el tema que mas perjudica al presidente Javier Milei.

De hecho, el único tema que hoy afecta seriamente al oficialismo es el avance de esta ley, según reconocieron fuentes cercanas a la Libertad Avanza (LLA).

La oposición consiguió un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen el libertario Nicolas Mayoraz, y la macrista Silvia Lospennato, debata el martes el proyecto sancionado por el Senado y el 30 el dictamen respectivo.