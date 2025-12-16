Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

16 de Diciembre de 2025 | 14:33
16 de Diciembre de 2025 | 14:33

Escuchar esta nota

El presidente Milei reiteró al Presidente electo sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y deseó el mayor de los éxitos en su gestión. 

La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales.

El Presidente Javier Milei, en atención a la invitación formulada por el Presidente electo José Antonio Kast, confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.

En esta primera reunión, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo próximo, cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia de la República, y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países.

Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región.

