Roban un jardín de infantes en Ensenada y los padres piden más seguridad

El Jardín de Infantes nº 904 de Ensenada, ubicado en 124 entre 529 y 530, fue el centro del delito este fin de semana y los padres que integran la comunidad educativa manifestaron su preocupación y exigieron mayor seguridad.

El hecho que tuvo lugar en barrio Vareadores de Ensenada arrasó con los elementos que había en la institución educativa. Según se supo, se robaron un celular, una computadora, elementos pedagógicos, de cocina, mercadería y un equipo de música.

Las autoridades educativas informaron lo sucedido y destacaron que, por el momento, la comunicación a las familias sería a través de los grupos de Whatsapp.

En tanto, se realizaría la denuncia para darle curso a la investigación. Mientras tanto, el ciclo lectivo 2026 cierra con un sabor amargo, enfrentando la inseguridad.