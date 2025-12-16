A 60 años de "La Tercera que mata": Ignomiriello y un título que marcó a Estudiantes

En la historia de Estudiantes hay un hecho que marca un antes y un después: el título alcanzado por la denominada Tercera que Mata, la semilla que floreció años después en old Trafford. El pasado 14 de diciembre se cumplieron 60 años.

Sobre esa conquista y su historia, ya se encuentra a la venta el primer relato de aquellos años en que Estudiantes pasó de pelear el descenso a conquistar el mundo.

El libro, escrito por Miguel Ignomiriello y Pedro Garay, retrata la historia de La Tercera que Mata, el equipo juvenil de Estudiantes de La Plata campeón en 1965 y que 3 años más tarde nutrió al equipo campeón del mundo ante el Manchester United.

El libro, de 216 páginas, con fotos de la época, con los relatos del hacedor de La Tercera, Don Miguel Ignomiriello y el testimonio de jugadores como Poletti, Pachamé y Bambi Flores, parte de la gesta de Old Trafford.