Un estudiante de economía, hasta ahora es el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Hasta las 17 hay tiempo para presentarse en la redacción de EL DIA con los 15 aciertos o la línea por $300.000
Escuchar esta nota
Richard Torres, estudiante de primer año de la facultad de Ciencias Económicas, es el primero en presentarse con la tarjeta del Cartonazo que esta semana entrega $4.000.000. Este vecino de Altos de San Lorenzo, de 19 años, por ahora se queda con el pozo total, a menos que otro jugador llegue a la redacción del diario EL DIA con el cartón de los 15 aciertos, antes de las 17 horas.
Según contó es su mamá, de 39 años, la que generalmente compra el diario los jueves para recibir el cartón y dijo que en la familia se encargan de controlarlo. Richard tiene dos hermanos y toman el juego como "algo familiar".
"La que juega es mi mamá y yo voy tanteando los números que salen", contó el joven y flamante ganador que por ahora se lleva el premio completo. "Ya lo hablamos antes, es un premio familiar. Yo tengo que pagar deudas, como por ejemplo la de la moto, así que me va a ayudar mucho este dinero", confesó Richard. Y agregó: "Además me quiero comprar un casco y el resto veremos".
Como se informó, el Súper Cartonazo del diario EL DIA se juega por $4.000.000 y también está la chance de ganar $300.000 con la línea. En la edición impresa de papel salió hoy la última tanda de números, y hasta el momento el único ¡ganador es Richard Torres.
LOS NÚMEROS DE HOY MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2025:
Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.
El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. Se publican, cada día, 10 números entre el 00 y el 89.
La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.
En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.
Además, sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos, pero en este caso el pozo no es acumulativo.
El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo).
Acertaron los 15 números y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que se publicaron los domingos (para ese concurso extraordinario) en la edición de papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos. De este modo, los dos lectores se adjudicaron un monto de 13,3 millones de pesos cada uno. En el caso de Sánchez Benítez se llevó $ 3.333.333 correspondiente a la ronda de 10 millones que se reparte entre los tres ganadores.
En su visita a la redacción de EL DIA, Herrera contó que siempre lee el diario y desde hace tiempo participa del juego. A su vez, relató que hace dos años sufrió un accidente cardiovascular (ACV) que lo obligó a dejar su trabajo y le afectó los ingresos del hogar. Ahora, junto a su esposa tienen un pequeño taller de costura. “El premio nos va a venir muy bien para saldar algunas deudas y seguro haremos alguna refacción en el hogar. Luego disfrutaremos de algo que nos guste”.
Por su parte, Cultreras aseguró que hace tiempo juega el Cartonazo y celebró el hecho de que “los premios sean más atractivos”. También destacó que siempre leyó EL DIA: “Antes, lo compraba todos los días. Hoy continúo haciéndolo, además de seguirlo bastante por internet”, subrayó.
