Los leones del Barba: pedí hoy gratis con EL DIA la lámina del campeón

La Ciudad

Un estudiante de economía, hasta ahora es el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Hasta las 17 hay tiempo para presentarse en la redacción de EL DIA con los 15 aciertos o la línea por $300.000

Un estudiante de economía, hasta ahora es el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Richard Torres, ganador del Súper Cartonazo. Foto: Demian Alday

16 de Diciembre de 2025 | 13:03

Escuchar esta nota

Richard Torres, estudiante de primer año de la facultad de Ciencias Económicas, es el primero en presentarse con la tarjeta del Cartonazo que esta semana entrega $4.000.000. Este vecino de Altos de San Lorenzo, de 19 años, por ahora se queda con el pozo total, a menos que otro jugador llegue a la redacción del diario EL DIA con el cartón de los 15 aciertos, antes de las 17 horas.

Según contó es su mamá, de 39 años, la que generalmente compra el diario los jueves para recibir el cartón y dijo que en la familia se encargan de controlarlo. Richard tiene dos hermanos y toman el juego como "algo familiar".

"La que juega es mi mamá y yo voy tanteando los números que salen", contó el joven y flamante ganador que por ahora se lleva el premio completo. "Ya lo hablamos antes, es un premio familiar. Yo tengo que pagar deudas, como por ejemplo la de la moto, así que me va a ayudar mucho este dinero", confesó Richard. Y agregó: "Además me quiero comprar un casco y el resto veremos".

El Cartonazo de $4 millones

Como se informó, el Súper Cartonazo del diario EL DIA se juega por $4.000.000 y también está la chance de ganar $300.000 con la línea. En la edición impresa de papel salió hoy la última tanda de números, y hasta el momento el único ¡ganador es Richard Torres. 

LOS NÚMEROS DE HOY MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2025:

LE PUEDE INTERESAR

El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%

LE PUEDE INTERESAR

El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz    

Cómo jugar al Cartonazo

Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.

El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. Se publican, cada día, 10 números entre el 00 y el 89.

La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.

En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.

Además, sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos, pero en este caso el pozo no es acumulativo.

Los últimos ganadores

El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo).

Acertaron los 15 números y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que se publicaron los domingos (para ese concurso extraordinario) en la edición de papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos. De este modo, los dos lectores se adjudicaron un monto de 13,3 millones de pesos cada uno. En el caso de Sánchez Benítez se llevó $ 3.333.333 correspondiente a la ronda de 10 millones que se reparte entre los tres ganadores.

En su visita a la redacción de EL DIA, Herrera contó que siempre lee el diario y desde hace tiempo participa del juego. A su vez, relató que hace dos años sufrió un accidente cardiovascular (ACV) que lo obligó a dejar su trabajo y le afectó los ingresos del hogar. Ahora, junto a su esposa tienen un pequeño taller de costura. “El premio nos va a venir muy bien para saldar algunas deudas y seguro haremos alguna refacción en el hogar. Luego disfrutaremos de algo que nos guste”.

Por su parte, Cultreras aseguró que hace tiempo juega el Cartonazo y celebró el hecho de que “los premios sean más atractivos”. También destacó que siempre leyó EL DIA: “Antes, lo compraba todos los días. Hoy continúo haciéndolo, además de seguirlo bastante por internet”, subrayó.

 

 

Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo "antes de las fiestas"

VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%

El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz    

Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan

Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
Ya venden entradas para la final Estudiantes vs Platense: quiénes pueden comprar, precios y cuándo se libera
¿Ventanilla o... pasillo?: Estudiantes saca micros y solventará al 50% los pasajes de los socios rumbo a San Nicolás
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT
"El delito siempre sale o sale": robaron la caja fuerte de un colegio de La Plata
D'Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: "Toda cagada"
Diciembre trae los catálogos de la época: el top 10 de las películas navideñas más solicitadas
El nuevo desafío de Cristiano Ronaldo: una reconocida franquicia lo quiere en su película
Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio
Los mandó al frente: Yanina Latorre contó picantes intimidades de MasterChef 
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

