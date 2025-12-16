Sofía "La Reini" Gonet rompió el silencio: "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias"

Gonet volvió a contar intimidades de lo que fue su relación con Homero Pettinato. La influencer dijo que se sintió cancelada al quedar expuestos sus chats con el streamer y optó por hacer un descargo en Instagram. La influencer decidió contar detalles de lo que fue su historia con Homero Pettinato para defenderse de las críticas que comenzó a recibir en los últimos días.

“Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa, recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen, viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país diciendo que soy una puta, que soy una hija de puta y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome body shaming por mi cuerpo y por un vestido que usé”, comenzó a enumerar La Reini en su descargo.

“Se ve que todo esto no es violencia y también se ve que ustedes esperaban que yo era Sarah Kay o el Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya”, agregó.

“Obviamente la dinámica jamás iba a funcionar y por eso cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles, que a mí me daba mucha bronca forzarme tanto y sentir que daba tanto y recibir desprecios, destratos, desplantes, mentiras desde como empezó todo. Preparar un viaje y que él se quede dormido. Estar con una persona que me dejaba de contestar a las seis de la tarde y hasta el otro día la tarde no aparecía y vos no tenías ni idea si le había pasado algo grave, si estaba con alguien o salir con esta persona a algún lugar y que vaya al baño y se olvide de que yo estaba ahí acompañándolo”, siguió.

Lejos de dejar todo ahí, Sofía continuó revelando intimidades: “Si quieren hablar de algo más grave hablemos de ITS. Mujeres hetero contagiadas por sus maridos, amantes, novios chongos. Eso no es violencia tampoco. Vos ni enterada pensas que tenés un pacto monogámico y transparente y bueno después te enteras de cosas. Pero bueno después una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre. Es un poco lo mismo de siempre. O bueno cuántas mujeres estuvieron con un hombre que las usó para capitalizarse. Pero bueno puntualmente mi vínculo de lo que se está hablando porque parece que es agenda importante hoy es un circo y no es importante. Es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas. Tengo la oportunidad de decir algo un poco menos pelotudo. Por una vez en la vida les digo que no existe el clean look, no existen las clean vidas, no quieran instalar las clean relaciones. Cuando todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen puta, a todas nos dicen hija de puta”.

Por último le dio un consejo a sus seguidoras: “Mientras la Inquisición me prende fuego el consejo que le doy a mis seguidoras que todavía me bancan es que descentralicen el amor y descentralicen a los hombres de sus vidas. Obvio que no hay que ser violento, obvio que no hay que putear, obvio que no hay que amenazar a nadie y cuando algo no va y te das cuenta que no va a salir de ahí y cortar de raíz la relación y no dejar que escale porque sigue escalando y porque es mutuo y porque no termina más y es de no acabar, es lo último que voy a hablar de este tema. Es algo que tendría que haber terminado hace rato de parte de ambos”.

“Y llamado a la reflexión, todos somos violentos, todos somos tremendamente violentos porque es verdad que yo fui violenta, también es verdad que mi ex fue violento, también es verdad que los canales de streaming fueron violentos, todos los medios televisivos fueron violentos, sino fíjense cómo abordaron todos el tema diciendo, hablando, insultando y diciendo barbaridades denigrantes, la gente que me escribió a mí, la gente que le habrá escrito a mi ex, twitter, hay violencia por todos lados. El tema ya está cerrado de ambas partes, yo no voy a salir a hablar ni a contar más nada, no voy a aparecer en ningún programa de Chimentos, no me interesa, con la única persona que a mí me interesa tener una charla hoy es con Leonor Silvestri. Paso, ya que estamos, si les interesa les recomiendo que la lean. Mientras están hablando de esto en todos lados, de esto y de mil frivolidades más, en el país y en el mundo están pasando cosas mucho más graves, de violencia de género real, redes de telegram de pedo, o no sé, la falta de agua en Mendoza, lo de Mendoza está saliendo a la calle porque se van a quedar sin agua, o algunas cosas que si quieren hablarlos de los chimenteros que se creen que son de Harvard, les tiro algunos datos que son más relevantes. Y cierro diciéndoles que no quiero perder ni un minuto más de mi vida buscando el amor romántico y que hombres aléjense porque además al parecer también soy súper peligrosa”, finalizó.