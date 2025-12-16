Cayó el tercer sospechoso por el crimen de Agustín González en Tolosa

La Justicia y la Policía bonaerense lograron la detención del último implicado en el homicidio de un joven de 22 años ocurrido en Tolosa, con lo que los tres acusados quedaron a disposición del fiscal que investiga el caso, informaron fuentes oficiales.

El crimen se produjo en la madrugada del 10 de noviembre pasado, cuando la víctima, de 22 años, fue atacada a balazos en la esquina de calle 118 y 521 tras una discusión con un grupo de personas con quienes aparentemente ya tenía conflictos previos. El enfrentamiento se habría originado, según el relato de allegados, luego de una disputa por una gorra.

Tras el intercambio de palabras y agresiones, uno de los imputados regresó con dos cómplices y, sin mediar mayor diálogo, le dispararon en la espalda y la cabeza. Los amigos de la víctima lo trasladaron rápidamente al Hospital Gutiérrez, donde los médicos constataron su fallecimiento poco después de ingresar.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N°11 de La Plata, que ordenó múltiples procedimientos y análisis de cámaras y testimonios para reconstruir el hecho.

En un primer momento, tras el homicidio se detuvo a dos de los sospechosos: uno de 19 años y otro de 22 años, señalado como posible autor material de los disparos. El tercero, un hombre de 20 años, permanecía prófugo hasta que fue localizado y detenido por personal de la comisaría Quinta en la intersección de Avenida 32 y 118.

Con estas aprehensiones, los tres acusados ahora están a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes para avanzar en la causa caratulada como homicidio.

La detención del último implicado representa un importante avance en la investigación y aportará elementos clave para que el fiscal pueda definir el rumbo del proceso judicial.