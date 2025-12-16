“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato

Ya venden entradas para la final Estudiantes vs Platense: quiénes pueden comprar, precios y cuándo se libera
Ya venden entradas para la final Estudiantes vs Platense: quiénes pueden comprar, precios y cuándo se libera
Alarma por un principio de incendio en el Colegio Sagrado Corazón de La Plata
El dólar oficial sube luego que el Gobierno anunciara cambios en las bandas
Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: mañana termina la preventa para suscriptores y se abre a todo público
Un estudiante de economía, hasta ahora es el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio
VIDEO “Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
El Bon Odori de La Plata ya tiene fecha para 2026: lo que hay que saber de la fiesta japonesa
Orgullo platense: dos alumnos de Gonnet se destacaron en las Olimpiadas Matemáticas Argentinas
ARCA: renunció Juan Pazo y Edgardo Vázquez es el nuevo jefe de la ex AFIP
El oficialismo logró dictaminar el Presupuesto y buscará aprobarlo mañana en el recinto
VIDEO.- En la previa de Papá Noel, "Mecheras" en acción en un conocido local de ropa de 8 y 47
“El delito siempre sale o sale”: robaron la caja fuerte de un colegio de La Plata
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Quién es el concejal excamporista que reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Llegó a La Plata para pasar las fiestas y un robo la dejó varada: pide ayuda para volver a España
Temperatura agradable y alivio este martes en La Plata: ¿vuelve el calor?
Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La conductora Yanina Latorre reveló detalles exclusivos sobre la feroz pelea entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, que desencadenó una serie de polémicos posteos de chats privados de la ex pareja.
“Por lo menos no chupo pij** en el Four Seasons por un pasaje en primera”, fue una de las polémicas frases que el hijo de Roberto Pettinato le mandó a la influencer.
En la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mencionó detalles de la relación entre Gonet y Pettinato contados por la propia protagonista, su actual compañera en MasterChef Celebrity. "La Reini no se arrepiente de nada, no le importa. La Reini estaba de novia con Homero Pettinato", reveló.
Según contó la conductora de América TV, la pareja habría decidido volver a estar juntos, pero de manera “no pública” debido a su escandalosa separación meses atrás: “Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas”.
"Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada", continuó Latorre.
"Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí