Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: pedí hoy gratis con EL DIA la lámina del campeón

Espectáculos

“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato

“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato
16 de Diciembre de 2025 | 15:25

Escuchar esta nota

La conductora Yanina Latorre reveló detalles exclusivos sobre la feroz pelea entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, que desencadenó una serie de polémicos posteos de chats privados de la ex pareja. 

“Por lo menos no chupo pij** en el Four Seasons por un pasaje en primera”, fue una de las polémicas frases que el hijo de Roberto Pettinato le mandó a la influencer. 

En la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mencionó detalles de la relación entre Gonet y Pettinato contados por la propia protagonista, su actual compañera en MasterChef Celebrity. "La Reini no se arrepiente de nada, no le importa. La Reini estaba de novia con Homero Pettinato", reveló.

Las internas dentro de la pelea de Sofía Gonet y Homero Pettinato

Según contó la conductora de América TV, la pareja habría decidido volver a estar juntos, pero de manera “no pública” debido a su escandalosa separación meses atrás: “Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas”.

"Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada", continuó Latorre. 

"Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Últimas noticias de Espectáculos

Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo

El duro descargo de Rocío Marengo tras las críticas por una salida mientras su hijo está internado

La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: “Toda cagada”

Diciembre trae los catálogos de la época: el top 10 de las películas navideñas más solicitadas
Policiales
Cayó el tercer sospechoso por el crimen de Agustín González en Tolosa
Alarma por un principio de incendio en el Colegio Sagrado Corazón de La Plata
“El delito siempre sale o sale”: robaron la caja fuerte de un colegio de La Plata
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Información General
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
La Ciudad
El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%
Un estudiante de economía, hasta ahora es el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
El drama de decenas de familias de un barrio de La Plata por los cortes de luz    
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Muñecos de Fin de Año en La Plata: últimos días para la inscripción
Deportes
Ya venden entradas para la final Estudiantes vs Platense: quiénes pueden comprar, precios y cuándo se libera
¿Ventanilla o... pasillo?: Estudiantes saca micros y solventará al 50% los pasajes de los socios rumbo a San Nicolás
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla